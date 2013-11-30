  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

هفته گذشته/

4.6 ميليون سهم در تالار بورس خراسان شمالي معامله شد

4.6 ميليون سهم در تالار بورس خراسان شمالي معامله شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: كارگزار تالار بورس منطقه‌اي خراسان شمالي گفت: در هفته گذشته بيش از چهار ميليون و 600 هزار فقره سهم در تالار بورس این استان خريد و فروش شد

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفته گذشته چهار ميليون و 686 هزار و 38 فقره سهم در تالار بورس منطقه‌اي خراسان شمالي خريد و فروش شد.

وي اضافه كرد: ارزش كل معاملات بورس استان در هفته گذشته 17 ميليارد و 434 ميليون و 630 هزار ريال بود.

خاني عنوان كرد: در اين هفته ارزش خريد سهام در تالار بورس خراسان شمالي 9 ميليارد و 168 ميليون و 684 هزار ريال و ارزش فروش سهام هم هشت ميليارد و 265 ميليون و 946 هزار ريال محاسبه شده است.

اين مسئول در ادامه گفت: علاوه بر اين در هفته گذشته برای 22 نفر از متقاضيان جديد فعاليت در تالار بورس منطقه خراسان شمالي، كد بورسي صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.

کد مطلب 2185499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها