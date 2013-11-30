4.6 ميليون سهم در تالار بورس خراسان شمالي معامله شد

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفته گذشته چهار ميليون و 686 هزار و 38 فقره سهم در تالار بورس منطقه‌اي خراسان شمالي خريد و فروش شد.

وي اضافه كرد: ارزش كل معاملات بورس استان در هفته گذشته 17 ميليارد و 434 ميليون و 630 هزار ريال بود.

خاني عنوان كرد: در اين هفته ارزش خريد سهام در تالار بورس خراسان شمالي 9 ميليارد و 168 ميليون و 684 هزار ريال و ارزش فروش سهام هم هشت ميليارد و 265 ميليون و 946 هزار ريال محاسبه شده است.

اين مسئول در ادامه گفت: علاوه بر اين در هفته گذشته برای 22 نفر از متقاضيان جديد فعاليت در تالار بورس منطقه خراسان شمالي، كد بورسي صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.