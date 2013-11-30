نخبگان بسیج را به دنیا معرفی کنند/ کشورهای منطقه از صلابت ایران هراس دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در جمع اساتید و نخبگان بسیجی استان قم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت علی بن الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدس گفت: بسیج سازمان پربرکتی است که با حمایت های امام راحل تشکیل و با عنایت های مقام معظم رهبری در حال سیر به سمت هدف نهایی خود است.

وی بسیج را شجره طیبه و درخت تنومندی دانست که از برکات اصلی نظام اسلامی محسوب می شود و افزود: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب تشکیل بسیج دهها میلیونی است که در اسلامی کردن جامعه بسیار تاثیرگذار بوده است.

این مرجع تقلید شیعیان بسیج را بهترین ساختاری در انقلاب اسلامی دانست که خداوند به قلب امام خمینی(ره) القا نمود و ابراز داشت: بسیج بهترین و مناسب ترین تشکیلاتی است که با فرهنگ اسلامی و اعتقادات مردم و همچنین مفاهیم الهی تطابق دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با بیان اینکه مشارکت عظیم مردم در مباحث مختلف در بسیج به وضوح قابل رویت است، تصریح کرد: بسیج در تحقق جامعه مدنی و به کار گیری صحیح از امکانات نقش مهم و اساسی را ایفا کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیج را با تشکلات حزبی پیش از انقلاب مورد مقایسه قرار داد و خاطرنشان کرد: تشکلات حزبی پیش از انقلاب یکسری امتیازات و نواقصی داشت که بسیج از امتیازات آن برخوردار و از نقاط ضعف آن مبراست.

وی ولایت معنوی را بر بسیج حاکم دانست و ابراز داشت: در بسیج از افراد، عقل جمعی و همچنین ابزارها و امکانات به نحو احسن بهره گرفته می‌شود.

بسیج در همه زمینه ها موفق و پیروز بوده است

آیت الله هاشمی شاهرودی بسیج را یک جمعیت منسجم و مردمی خواند و بیان نمود: بسیج در همه زمینه ها موفق و پیروز بوده است و این نشان از آن دارد که بسیج یک ارتش خدایی است.

وی با اشاره به اینکه پس از گذشت بیش از 30 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، اقدامات بسیج نمود پیدا کرده افزود: بسیج در بارور کردن اعتقادات اسلامی بسیار موثر بوده و توانسته جامعه را به سوی اسلام ناب با سرعت بیش تری پیش ببرد.

این مرجع تقلید شیعیان بسیج را یک نقطه مثبت در نظام دانست و بیان نمود: بسیج یکی از افکار بکر امام خمینی(ره) است که باید این فکر ناب به جهان ارزانی شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی از عوامل مهم موفقیت ایران در جهان را داشتن نیروی همچون بسیج دانست و ابراز داشت: بسیج با فرهنگ اسلامی و دینی ما تطابق دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: بسیج نظام را از یمن وجود امراض دنیوی واکسینه کرده و به جهان ثابت کرده که تا آخرین قطره خون حامی ولایت خواهد بود.

وی بسیاری از مشکلات کشورها را به دلیل نداشتن نیرویی مقتدر و قوی همچون بسیج دانست و افزود: بسیج در یک کلام مفید و موثر برای جامعه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به نخبگان بسیجی گفت: نخبگان واساتید بسیجی باید فرهنگ والای بسیح را به دنیا معرفی کنند و سایر کشور را از مهمترین دلایل موفقیت ما خبردار کنند.

وی با بیان اینکه بسیج در تثبیت نظام و مقابله با حرکت‌های ضد اسلامی اقدامات موثری را ایفا کرده بیان نمود: بسیج است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری نظام را دوام بخشیده و باعث برتری میان کشورهای دیگر شده است.

کشورهای منطقه از صلابت ایران هراس دارند

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه از اهمیت روحیه بسیجی سخن گفت و ادامه داد: جمهوری اسلامی با روحیه بسیجی پیش رفته که امروز در میان ابر قدرت‌های دنیا محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند و قوی است بیان نمود: کشورهای مطرح جهان که با ایران برسر میزمذاکره نشسته اند، از این موضوع آگاهند که ایران دارای چه قدرتی است و اگرنه با ایران لحظه‌ای تعامل نمی‌کردند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کشورهای منطقه از صلابت ایران هراس دارند، ابراز داشت: صلابت و هیمنه ایران برگرفته از روحیه بسیجی است.

آیت الله هاشمی شاهرودی با بیان اینکه با به کار بستن روحیه بسیجی در همه زمینه‌ها موفق خواهیم بود، عنوان کرد: بسیج در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی، آموزش، سازندگی و بسیار دیگر از زمینه‌ها ورود پیدا کرده موفق بوده و این نشان از اللهی بودن بسیج دارد.

وی در پایان عامل موفقیت حزب الله لبنان را به دلیل داشتن روحیه بسیجی دانست و ابراز داشت: بسیج یک تشکیلات کارآمد و صحیحی است که باید از آن در همه زمینه ها بهره گرفت.