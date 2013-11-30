نشر اندیشه های شهید مطهری نیاز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صلواتی زاده ظهر شنبه در جمع طلاب حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) رشت افزود: لازمه درک هویت انقلاب آشنایی با اندیشه ها و تفکرات جامع و دقیق استاد مطهری است.



وی همچنین با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت آشنایی با تفکرات شهید مطهری اظهارداشت: عرضه سخنرانی های مقام معظم رهبری در رابطه با اندیشه های شهید مطهری به صورت یک کتاب، خود نشانگر میزان اهتمام معظم له بر نشر آثار شهید مطهری است.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برگزاری طرح سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری از سال 82 در مدارس علمیه کشور گفت: نشر اندیشه های شهید مطهری نیاز و ضرورت جامعه اسلامی است و تاکید می شود که همه طلاب در این طرح مشارکت داشته باشند.



وی با بیان اینکه در حوزه بین المللی امیرالمومنین (ع) کارهای علمی و آموزشی به خوبی در حال برگزاری است افزود: طلاب این مدرسه باید به لحاظ علمی و اخلاقی الگو باشند.



صلواتی زاده با تصریح اینکه طلاب حوزه های علمیه باید با آثار و اندیشه های شهید مطهری آشنا باشند، اظهارداشت: این شهید بزرگوار به منزله یک استاد برجسته و موفق در حوزه علوم دینی می تواند به عنوان الگویی شایسته راه و روشی صحیح را در برابر طلاب علوم دینی قرار دهد.



وی در ادامه یادآور شد: طرح سیر مطالعاتی شهید مطهری در شش مدرسه علمیه در شهرستان های، فومن،آستانه،رودسر، لاهیجان و رشت در حال برگزاری است.

