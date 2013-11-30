قرآن کلام خداوند برای همه زمان هاست/ راه نجات بشریت پیروی از اصول قرآن است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طول زمان های گذشته تا به امروز خوشبختی و سعادت بشر در گرو عمل کردن به احکام قرآن بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: هر چقدر که پیروی از قرآن و احکامش برای انسان خوشبختی به بار آورده دوری کردن از قرآن و مفاهیمش برای انسان بدبختی و شقاوت به دنبال داشته است.

مسعودی تاکید کرد: اگر بخواهیم راه نجاتی پیدا کنیم و چند صباحی را که در این دنیا هستیم با سعادت باشیم باید از اصول و ارزش های نهفته در قرآن پیروی کنیم زیرا تنها برنامه تنظیمی از سوی خداوند برای بشریت همین پیروی از دستورات خداوند است.

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز در ادامه یادآور شد: قرآن تنها کتابی است که پایه هایش متزلزل نمی شود و هر کس با قرآن همراه شود شکست نخواهد خورد.

وی در پایان افزود: خانواده ها باید در خانه ها به تلاوت قرآن کریم بپردازند چرا که فرزندان باید از ابتدای کودکی با کلام وحی آشنا شوند و به این کتاب آسمانی تعلق خاطر پیدا کنند.