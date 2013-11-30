به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی در حاشیه بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزلهزده دشتستان اظهار داشت: رئیس جمهور دستور جبران خسارت زلزلهزدگان دشتستان را صادر کرده است و این مهم به زودی محقق می شود.
وی در ارتباط با میزان خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و اماکن عمومی نیز بیان داشت: برآورد خسارت این زمینلرزه به زودی انجام خواهد شد.
رحمانیفضلی ادامه داد: رئیس جمهور به منظور بررسی و اطلاع از میزان خسارات و همچنین مشکلات زلزلهزدگان تصمیم گرفت که شخصا به این منطقه سفر کرده و در دیدار با مردم با مشکلات آنها آشنا شود.
وزیر کشور افزود: دولت مصمم است که همه مشکلات مردم را رفع کرده و کمک های لازم را به آنها اعطا خواهد کرد.
وی خاطر نشان ساخت: در این سفر معاونت اجرایی و وزیر راه نیز رئیس جمهور را همراهی میکنند تا در صورت نیاز تصمیمات لازم برای کمک به حادثهدیدگان اتخاذ شود.
برنامه بعدی رئیس جمهور در استان بوشهر، سفر به عسلویه و بازدید از فازهای مختلف پارسجنوبی و شرکت در نشست شورای اداری استان بوشهر خواهد بود.
نظر شما