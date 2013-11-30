  1. حوزه و دانشگاه
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس در برازجان تلفاتی نداشت/ انتقال دانشجویان در صورت ادامه پس لرزه ها

دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس در برازجان تلفاتی نداشت/ انتقال دانشجویان در صورت ادامه پس لرزه ها

مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس از انتقال دانشجویان خوابگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه به چادر خبر داد و گفت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خلیج فارس تنها دانشکده دانشگاه در منطقه زلزله زده برازجان است.

دکتر خسرو محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زلزله روز پنج شنبه برزجان و تلافات و خسارت دانشگاه خلیج فارس گفت: دانشگاه خلیج فارس فقط یک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در منطقه زلزله زده برازجان دارد. 

وی ادامه داد: خوشبختانه با وجود وقوع پدیده زلزله مشکلی برای این دانشکده و دانشجویان آن به وجود نیامده با این وجود دانشجویان خوابگاهی دانشکده به چادرها در سطح دانشکده منتقل شدند و دایم به آنها سرکشی می شود تا مایحتاج دانشجویان برطرف شود و غذا نیز حتی روزهای پنج شنبه و جمعه بین دانشجویان توزیع می شود.

مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس در خصوص تشکیل کلاس ها برای این دانشجویان نیز گفت: اکنون منتظر هستیم وضعیت نرمال شود درصورتی که پس لرزه ها ادامه داشته باشد در خصوص انتقال دانشجویان به دانشگاه تصمیم گیری می شود.

به گزارش مهر، ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه روز پنج شنبه زلزله‌ای  ۵٫۷ ریشتری برازجان بوشهر را لرزاند.

کد مطلب 2185513

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