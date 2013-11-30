توافق ایران و 1+5 تله های انفجاری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج اساتید کشور، علیرضا زاکانی نماینده مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی شب گذشته در هفتاد و سومین نشست فرهنگی اساتید بسیجی تهران بزرگ که در دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه شرایط کشور خاص است، گفت: دشمنان مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کنند بنابراین باید توجه داشته باشیم چه مسئولیت‌هایی را نسبت به انقلاب داریم.

وی با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری افزود: 4،5 ماه پیش من به دیدار ایشان رفتم. معظم‌ له در وصف بسیج فرمودند «بسیج هم‌ دنیا و هم آخرت را دارد، دنیای بسیج با ثبات قدم و اطمینان خاطر است و آخرت بسیجی همه چیز است».

نماینده مجلس با اشاره به اهمیت و جایگاه بسیج و اساتید افزود: بسیج اساتید باید اهل خواص، اهل حق و محور تحولات باشد.

زاکانی تصریح کرد: عده‌ای به دنبال بهانه هستند تا صحنه‌های انقلاب را خالی کنند، امروز صحنه انقلاب پیچیده است و همه ما مکلف هستیم نقش ویژه‌ خود را ایفا کنیم و در صحنه بمانیم و با لوازم امروز اثربخشی خود را بالا ببریم.

وی با اشاره به توافق ایران با گروه 1+5 تاکید کرد: این بیانیه در دل خود نکات مثبت و فرصت‌های خوب و در عین حال تهدیدهای خطرناک را دارد. اگر تهدیدهای خطرناک را مورد توجه قرار ندهیم بیانیه بلای جانمان خواهد شد، چرا که درون آن تله‌های انفجاری تعبیه شده است و باید مراقب باشیم.

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه طرف مقابل دنیا را به خوب و بد تقسیم کرده است، گفت: ایران نماینده جبهه حق و آمریکا نماینده جبهه باطل است.

زاکانی تاکید کرد: غنی‌سازی مهم‌ترین بخش فناوری هسته‌ای است و امروز نسل اول آن بومی شده است و نسل دوم را هم ساخته‌ایم. نشان دادیم می‌توانیم روی پای خود بایستیم.

وی خاطرنشان کرد: طرف مقابل به ما 20 درصد غنی‌سازی را نداد ولی ظرف نصف روز و با همت دانشمندان هسته‌ای توانستیم 20 درصد غنی‌سازی را تولید کنیم که در این راستا باید به نقش و جایگاه ویژه شهید شهریاری اشاره کنیم. صالحی به من گفته بود حاضرم برای این کار 10 میلیارد هزینه کنم اما شهید شهریاری تمام این کار را انجام داد و یک ریال هم دریافت نکرد.

نماینده مجلس با بیان اینکه مفاد بیانیه ژنو قابل تامین است، اظهار داشت: آمریکایی‌ها قبلا به ما پیشنهاد معامله نمی‌دادند وقتی پیشنهاد دادند که غنی‌سازی 20 درصد به بالای 200 کیلو رسید.

زاکانی به تحولات سوریه اشاره کرد و با بیان اینکه امروز 85 درصد اوضاع در دست دولت مرکزی و 15 درصد در دست معارضان است، افزود: آمریکا 4 ماه پیش برای حمله به سوریه به جمع‌بندی رسیده بود اما نتوانستند موفق شوند که عدم موفقیت آنها به دلایلی بر می‌گردد که این دلایل را سیدحسن نصرالله بیان کرده است.

وی به نقل از سیدحسن نصرالله گفت: سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر جایی از خاورمیانه را مورد حمله قرار دهید همچون باروت بر شما اثر خواهد گذاشت، آمادگی سپاه در منطقه، نقش و جایگاه حاج‌قاسم سلیمانی و عامل حزب‌الله عواملی بودند که در به نتیجه نرسیدن حمله آمریکا تاثیرگذار بودند.

دبیرکل جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه آمریکا امروز با تحریم علیه ما سودی نمی‌برد، افزود: آنها امروز در درون به فروپاشی رسیدند. آبرویشان در جهان رفته است و امروز مجبور شدند پای قرارداد را امضا کنند. آنها همان‌هایی بودند که در گذشته خواستار تعطیلی فردو شده بودند اما امروز پای قرارداد را (توافقنامه) را امضا کرده‌اند.

زاکانی اظهار داشت: پس از برگزاری انتخابات مطالبات آنها عوض شد. بنده بیانیه را خوانده‌ام و این بیانیه 36 نکته دارد و معتقدم باید از فرصت‌های بیانیه استفاده کنیم و تهدیدهای آن را به حداقل سوق دهیم که این عامل نیاز به وحدت مسئولان دارد.

وی تاکید کرد: حضرت آقا فرموده بودند به تیم مذاکره کننده اعتماد داریم، ما هم می‌گوییم شما باید امین باشید چرا که ما به آمریکا اعتماد نداریم.

نماینده مجلس با اشاره به شعار روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: وی بر این باور بود که چرخه زندگی و چرخه سانتریفیوژ باید با هم بچرخد چرا که باید زندگی مردم مورد توجه و اهمیت قرار گیرد و در همین گزارش 100 روزه دولت گفته بود با اقداماتی که صورت گرفت هم چرخه زندگی مردم و هم چرخه سانتریفیوژها می‌چرخد در حالی که بنده در مجلس گفتم این حرف غیرتخصصی است البته ممکن است برای عموم جذابیت داشته باشد اما روی هم رفته حرف غیرتخصصی است چرا که ما باید برای 10 و صدها سال بعد کار کنیم.

وی افزود: دوستان می‌گویند 10 سال مماشات می‌کنیم و بعد شروع می‌کنیم اما از کجا معلوم که بعد از 10 سال ما بتوانیم اینچنین فرصتی داشته باشیم.

زاکانی با بیان اینکه ما معتقدیم نباید مردم را ناامید کنیم، افزود: باید پیام بیانیه را به گوش مردم برسانیم تا مردم ناامید نشوند، ضمن اینکه باید ظرفیتهای کشور را هم در حد اعلاء تعریف کنیم.

وی خطاب به اساتید بسیجی تاکید کرد: اگر مفاد بیانیه را بخوانید متوجه خواهید شد که طرف مقابل با چه ظرافتی این بیانیه را تنظیم کرده است البته به اعتقاد بنده آنها به همین بیانیه نیز عمل نخواهند کرد. با این حال موقعیت خوبی فراهم شده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان ادامه داد: عده‌ای رفع مشکلات اقتصادی را در گرو مسائل بین‌المللی می‌دانند در حالی که ما معتقدیم راه اساسی مصونیت در درون کشور است، باید به دنبال مسیری باشیم تا بتوانیم حق خود را بگیریم، حق گرفتنی است و باید آن را گرفت، از این رو ما در مجلس تیمی را تشکیل داده‌ایم و به دنبال آن هستیم تا حقوق ملت را در قالب قانون مصوب کنیم ، نیاز ما 10 هزار سانتریفیوژ نیست نیاز ما در همه حوزه‌ها است، ضمن اینکه از دولت می‌خواهیم امانتداری کند.