دفاع مقدس، جنگ اسلام و کفر جهانی بود/ ملت ایران درعمل ثابت کرده اند که اهل کوفه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسگر کریمیان شنبه درمراسم گرامیداشت یادواره سرداران و72 شهید منطقه گزاوشت بناب اظهار داشتد: در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام برای حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی ازجان خود گذشتند و با الهام گرفتن از مکتب عاشورا توانستند درمقابل دشمن تا بن دندان مسلح به تجهیزات نظامی استکبارجهانی بخوبی دفاع کرده و استقلال کشور را با نثار خون خود جاودانه کنند.

فرمانده لشگر31 عاشورای آذربایجان شرقی درادامه سخنان خود با اشاره به دلایل پیشروی های ارتش صدام در روزهای اول جنگ و جنایات وی در این مدت افزود: تنها دلیل اصلی در موفقیت آن موقع ارتش صدام حاکم بودن جریان لیبرالیسم و در رأس آن بنی صدر جنایتکار بود که بعد از فروپاشی جریان لیبرالیسم نیروهای مسلح کشور توانستند با اتحاد همبستگی دشمن را به عقب نشینی وادارند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به حمایت های بی قید و شرط کشورهای غربی از رژیم بعث در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ارتش صدام درآن موقع توسط 44 کشور دنیا حمایت و پشتیبانی می شد و ما از16 کشور در ایران اسیر داشتیم.

سردار کریمیان در خصوص وظایف مسئولان و عموم مردم در قبال آرمانهای شهدا و امام راحل (ره) نیز اظهار کرد: همه ما در برابر آرمانهای انقلاب و مجاهدت های شهدا و ایثارگران مسئول هستیم و باید با بصیرت کامل درمسیر انقلاب و پیروی از مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

این سردار دوران دفاع مقدس همچنین به مقایسه انقلاب اسلامی با نهضت خونین حسینی(ع) پرداخت و تأکید کرد: انقلاب ما برگرفته از نهضت عاشوراست و این شعار و حرف نیست و با تمام وجود آنرا دردوران هشت سال دفاع مقدس ازنزدیک مشاهده و لمس کرده ایم و هشت سال دفاع مقدس سندی زنده بر این ادعاست.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی برحمله دشمن ازطریق جنگ نرم بیان کرد: بدلیل برخی کوتاهی ها و اتخاذ سیاست های غلط، دشمن توانست به موفقیتهایی دست یابد که درسال 88 نمونه ای از این موفقیت دشمن را شاهد بودیم لذا هرگز نباید در برابر خواسته های دشمن تسلیم شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران درعمل ثابت کرده اند که اهل کوفه نیستند، تأکید کرد: علیرغم اینکه مشکلات زیادی درکشور وجود دارد، ولی ملت ایران به هیچ عنوان ازشهدا و ولایت دست برنداشته و برنخواهد داشت و اجازه نخواهند داد تا دشمنان به اهداف خود درضربه زدن به اسلام و رهبری به کوچکترین موفقیتی دست یابند و پرچمی که شهدا آنرا برافراشتند، بر زمین گذاشته شود.

درابتدای این مراسم سرهنگ فریدون محمودیان فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز به ارائه گزارشی کوتاه پرداخت و گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، شهرستان بناب که به دارالمؤمنین شهرت دارد، 370 شهید و 840 جانباز و آزاده را تقدیم نظام اسلامی کرده است.