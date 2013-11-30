1939 فرد آلوده به ایدز در خوزستان وجود دارد/ بیشترین انتقال از طریق تزریقات آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی صبح امروز شنبه در نشست خبری روز جهانی ایدز با بیان اینکه این روند افزایشی نشانگر انتقال ایدز از راه جنسی است، اظهار کرد: رفتارهای پرخطر ما را نسبت به ایدز و عفونت اچ آی وی آسیب پذیرتر می کند.



وی افزود: در ایران بیشترین راه انتقال ایدز از طریق تزریقات آلوده است و چون اعتیاد به مواد مخدر تزریقی یک نوع عادت است. بنابراین بیماری یک عامل انتقال دهنده پر خطر است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: اعتیاد تزریقی در گذشته فراوان تر بود که در حال حاضر با اقدامات کنترلی وزارت بهداشت کمتر شده است.



علوی با اشاره به اینکه بهترین راه کنترل و جلوگیری از ابتلا به ایدز اقدامات پیشگیرانه هستند، اضافه کرد: بیماری ایدز واکسن موثر و از طرف دیگر درمان رادیکال و قاطعانه ندارد اما داروهای جدید در کاهش شدت و موارد بیماری موثر هستند.



رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان عنوان کرد: در خوزستان یک هزار و 939 فرد آلوده به ویروس ایدز شناسایی شده که از این تعداد 176 نفر زن و یک هزار و 763 نفر هم مرد هستند که و افزایش موارد زنان یک زنگ خطر است.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه در هشت ماه گذشته 73 بیمار جدید در خوزستان شناسایی شده است، ادامه داد: مرکز بهداشت خوزستان در راستای مراقبت از بیماران و به خصوص زنان، دو مرکز مشاوره بیماری های رفتاری برای ارائه خدمات مشاوره به افراد آلوده دارد که در این مراکز اقدامات پیشگیرانه به صورت کاملا رایگان به این افراد ارائه می شود.



علوی گفت: پایبندی به آموزه های دینی، خویشتنداری و پرهیز از ارتباطات جنسی نامشروع و حفظ حریم مقدس خانواده می تواند مانع از گسترش بیماری ایدز شود.



وی اضافه کرد: بیشتر زنان در سنین باروری 45 تا 19 سال به ایدز مبتالا می شوند و 10 درصد بیماران ایدزی را زنان تشکیل می دهند.