روابط تهران و پاریس باید ترمیم شود/علاقه مندی شرکت های فرانسوی برای حضور در بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری تلویزیونی "I télé " به صورت زنده مصاحبه ای با علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه انجام داد که بخش هایی از آن به این شرح است:



آقای آهنی، بعد از ده سال شکست دقیقا در همین آخر هفته در ژنو یک تفاهم در مورد مبحث هسته ای ایران بدست آمد و بر طبق این تفاهم از ماه آینده بخشی از تحریم های اقتصادی برداشته می شوند و در عوض کشور شما غنی سازی اورانیوم فرای 5 درصد را متوقف می کند. به عبارت دیگر هسته ای غیر نظامی با اهداف منحصرا غیر نظامی باقی می ماند. آیا این یک مرحله تاریخی است ؟ آیا به طور کلی ، اصلا ایران حق انتخابی داشت ؟

این یک مرحله مهم برای همه طرف ها بود. این مرحله و این توافق یک دستاورد برای همه طرف ها بود یعنی توافقی برد- برد و این مهم است زیرا از یک سو این توافق ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز ما در چهارچوب معاهده عدم گسترش ( ان پی تی ) را زیر نظر آژانس تضمین می نمایدو همزمان نگرانی موجود در خصوص این برنامه کاملا صلح آمیز را برطرف می نماید. اهمیت این توافق در این است که حق کاملا مشروع ما برای بهرمند شدن از این فناوری صلح آمیز در چهارچوب ان پی تی توسط 5+1 کاملا مورد استقبال و احترام قرار گرفت. یعنی غنی سازی اورانیوم صلح آمیز و این مهم است.

استقبال و احترام 5+1 به حق کاملا مشروع ایران برای بهره مندی از فناوری هسته ای و غنی سازی صلح آمیز در چارچوب ان پی تی در توافق ژنو حائز اهمیت است.



آیا به این معنا است که ایران کاملا از ساختن یک سلاح هسته ای و بمب اتمی صرف نظر می کند ؟

متاسفانه در غرب اینطور مطرح و القاء شده است که ایران به دنبال سلاح هسته ای است. در حالیکه اصلا اینطور نیست. ما رسما اعلام کرده ایم که به هیچ وجه قصد نداریم در این مسیر حرکت کنیم. برنامه هسته ای ما کاملا بر مبنای پایه های صلح آمیز است و اصلا قصد نداریم به سلاح هسته ای مجهز شویم.



آیا دسترسی بازرسان بین المللی به سایت های حساس تسهیل می گردد؟ آیا خواهند توانست هرچند بار که بخواهند و مورد نظر آژانس است حضور داشته باشند ؟

شما می دانید که ما از این نظر سخاوتمند ترین عضو ان پی تی بوده ایم و به بازرسین اجازه داده ایم به ایران آمده و تا کنون به بیش از 7500 نفر روز بازرسی داشته باشند که شامل 100 مورد بازرسی سرزده بوده است و این مهم است و بر اساس توافق انجام شده است. این دسترسی ادامه می یابد و مهم است تا شفافیت برنامه و آمادگی ما را برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته اثبات و نمایان سازد و نگرانی وجود نداشته باشد.

شما رویکرد فرانسه طی این مذاکرات را چگونه ارزیابی می کنید؟بسته ؟ زیاده خواه ؟ آیا شما از این موضوع متعجب شده اید ؟

آنچه مهم است این است که هفته گذشته به توافق رسیدیم و این برای همه طرف ها مهم بود. و مطمئنا فرانسه نقش مهم خود را دارد و این بار هم نقش خود را بازی کرد که به این توافق برسیم. با توجه به وزن خود، فرانسه می تواند نقش مهمی را بازی کند و امیدوار هستیم که فرانسه همواره نقش سازنده خود را بازی کند تا از این معضلی که جلوی روی ما می باشد عبور کنیم. این دفعه فرانسه از دفعه قبل همکاری بیشتری داشت و ما خوشحال هستیم زیرا به همه امکان می دهد به جلو بروند. این توافق برای شش ماه است و برای طرفین تعهداتی پیش بینی کرده است. برای 5+1 و برای ایران. باید طرفین با هوشیاری و دقت تعهدات خود را اجرا نمایند تا درب ها را بازکرد و به جلو رفت.

مقصودتان یک گشایش برای همکاریهای اقتصادی و تجاری و غیره است ؟ که شرکت های فرانسوی بیایند در ایران مستقر شوند ؟

کاملا همینطور است . زیرا با برداشته شدن تحریم ها درب ها بر روی شرکت های اروپایی و فرانسوی باز می شوند.

اسرائیل می گوید در معرض خطر قرار گرفته است. و آیا همانطور که اخیرا رهبر ایران گفتند، ایران همچنان معتقد است که اسرائیل باید نابود شود ؟

رژیم صهیونیستی و سیاست های این رژیم، که می دانید از شصت سال پیش در قبال ملت فلسطین ادامه داشته است و وضعیت فاجعه آمیزی برای آنها بوجود آورده است باید محکوم شوند. سیاست ما در قبال رژیم صهیونیستی کاملا روشن است و اعلام هم شده است.

یعنی شما فکر می کنید که اسرائیل دیگر نباید همانطور که رئیس جمهور احمدی نژاد می گفت ، نابود شود ؟ رئیس جمهوری که قبل از آقای روحانی رئیس جمهور بود ...

ببینید ما و نه حتی آقای احمدی نژاد، هیچ وقت رژیم صهیونیستی را تهدید نکرده ایم. وی سیاست های این رژیم که قابل محکوم شدن هستند را تحلیل کرده است و وی هیچ وقت تهدید نکرده است که نیرو برای نابودی اسراییل می فرستد.

ولی وی همیشه خواستار نابودی اسرائیل شده است. این که فوق العاده روشن است...

وی درخواست نابودی نکرد. بلکه اینطور تحلیل کرد که با این سیاست ها ، این رژیم محکوم به نابودی است. این به این معنا نیست که ایران نیرو می فرستد. ایران هیچ کس را تهدید نکرده است. از صدها سال پیش ما کشوری بوده ایم با تمدن و فرهنگ خودمان که با همه دوست بوده ایم. و همین الان هم ما در کشورمان هزاران یهودی داریم که کاملا مورد احترام قرار دارند و هیچ مشکلی هم با یهودی ها نداریم. باید این موضوع کاملا روشن باشد.

شما چند دقیقه پیش در گفته هایتان به مردم سوریه هم ( اشتباها به جای مردم فلسطین ) اشاره کردید و قرار است در ژانویه آینده هم مذاکراتی در ژنو در این باره برگزار شود . همه طرف های حضور خواهند داشت . دولت سوریه، اپوزیسیون، غربی ها ، روس ها ... آیا ایران هم در این مذاکرات شرکت می کند؟

بر اساس اطلاعات من هیچ کشوری تا کنون دعوتنامه دریافت نکرده است. ایران به طور مسلم نقش مهم و روحیه همکاری دارد و تلاش کرده و به این تلاش خود ادامه می دهد که از طریق سیاسی این مشکل حل شود و همه گروه های سوری را تشویق می کند در این مذاکره حضور داشته باشند زیرا ما کاملا متقاعد هستیم که مشکل سوریه فقط راه حل سیاسی دارد. و برای این کار باید همه گروه ها را تشویق کرد در کنار دولت کنونی به میز مذاکرات بیایند تا با هم دیالوگ کنند و به یک راه حل " درون- سوریه ای " برسند. نمی توان طرحی را به آنها تحمیل کرد.

برای ایران یک سوریه بدون بشار الاسد قابل پیش بینی است ؟ زیرا شما یک متحد تاریخی برای بشار الاسد بوده اید.. فکر می کنید آنچه که وی در کشورش انجام میدهد مورد قبول شما است ؟

به اعتقادما باید به مردم سوریه اجازه داد خودشان انتخاب کنند. نباید این برداشت را به مردم سوریه القاء کرد که یک یا چند کشور برای آنها تصمیم گیری می کنند. مردم سوریه مردمی با بلوغ سیاسی و مصمم هستند و باید همه گروه ها را تشویق کرد به میز مذاکره بیایند و با همدیگر دیالوگ کنند و به راه حل مناسب دست یابند.

آیا ایران علاقمند است در این مذاکرات ژنو در باره سوریه حضور داشته باشد ؟

اگر از ما دعوت شود فعالانه شرکت خواهیم کرد و با رویکردی حاکی از همکاری کامل با موضوع برخورد کنیم و حتی اگر دعوت هم نشویم به این رویکرد خود ادامه خواهیم داد تا با حسن نیت به مرحله حل سیاسی مشکل برسیم.

آخرین سوال ، جناب آقای سفیر، ... آقای روحانی رئیس جمهور شما روشی کاملا متفاوت با رئیس جمهور پیشین ایران آقای احمدی نژاد دارد، روی شبکه توئیتر فعال است. با فرانسوا اولاند گفتگوی مستقیم داشت با باراک اوباما گفتگوی تلفنی انجام داد... آیا صفحه احمدی نژاد یا همان صفحه تندروی ( رادیکال ) برگشته است ؟

ببنید ایشان آقای روحانی با توجه به شناخت بین المللی اش و همچنین تجریبات طولانی که در صحنه بین المللی دارد و این یک سرمایه برای او محسوب می شود، همه اینها به او اجازه می دهد یک سیاست باز و شفافی را داشته و درها را بازکند و تعامل و ارتباط را با همه کشورها بر اساس احترام متقابل برقرار کند. و ما مصمم هستیم که کاملا در این مسیر حرکت کنیم.

برای ما تغییر لحن و تصویر بوجود آمده کاملا روشن و صریح است ... چرا آقای روحانی این طور عمل می کند؟ دلیل آن مدرنیسم ایشان است ؟ رهبری هم به این مدرنیسم علاقمند است ؟

ببینید . ایشان انتخاب مردم ایران است، کشوری با یک جامعه باز و متنوع. همین جامعه است که تصمیم گرفت رئیس جمهور روحانی بیاید و کشور را مدیریت کند. مسلما این انتخابات فرصتی را نه فقط برای ایران بلکه برای دیگر کشورها و همینطور غرب فراهم می کند که بتواند از این فرصت بهره ببرد و روابطی را که از چندین سال پیش تخریب شده بود را ترمیم کند وحتی در باره روابط ایران و فرانسه هم همینطور است، این روابط باید ترمیم شوند و به سطحی که شایسته آن و شایسته دوملت است برسد.

آیا مردم ایران می تواند در اندیشه آزادی های بیشتر، تبادلات بیشتر فرهنگی و آنچه که جوانان ایرانی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد خواهان آن بوده اند، باشد؟

توجه کنید جمعیت ایران یک جمعیت با ترکیب جوان محسوب می شود، باید به حرفهایشان گوش داد و به مطالبات شان جواب داد. نمی توان چشم ها را بست باید به آنها احترام گذارد و زمینه ها را آماده کرد که بتوانند نقش شان را بازی کنند.

آیا گشایش اقتصادی که با برداشته شدن تحریم ها در حال ترسیم است با این حرکت ها همراهی خواهد کرد ؟

حتما، این توافق نه تنها در ایران بلکه در بسیاری دیگر از کشورها و بخصوص در غرب با استقبال مواجه شده است . شرکت های اروپایی و فرانسوی بسیار علاقمند بوده اند بتوانند به بازار ایران بروند و از این فرصت استفاده کنند.



