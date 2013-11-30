به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، پیش از ظهر امروز در جلسه علنی این هفته شورای شهر اصفهان، وجود نمایشگاه‌های دائمی بین‌المللی در سطح شهر اصفهان را ضروری دانست و گفت: وجود نمایشگاه‌های بین‌‌المللی در شهر اصفهان و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خاص مردم این شهر می‌تواند نقش به سزایی در توسعه پایدار شهری، گسترش کسب و کار، احیای صنعت گردشگری و به دنبال آن رونق اقتصادی شهر داشته باشد.

وی با اشاره به ناکافی بودن فضای محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شهر اصفهان، اظهار داشت: نمایشگاه کنونی شهر اصفهان در خور مردم اصفهان نیست و فضای این نمایشگاه علی رغم افزایش استقبال عموم مردم و هم‌چنین با توجه به توسعه فضای شهری تغییری نکرده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه تشکیل کمیته جوانان در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان را نیز ضروری دانست و ادامه داد: با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت جوان در شهر اصفهان این کمیته تشکیل شود تا به راحتی بتوان به بررسی مشکلات این قشر عظیم از جامعه رسید.

وی عدم وجود پایگاه‌های امدادی هلال احمر در شهر اصفهان را یکی از معضلات شهروندان اصفهانی دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه بحث مدیریت بحران باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد پیشنهاد می‌کنم که با همکاری بین‌بخشی این پایگاه در چهار نقطه شمال، جنوب، غرب و شرق اصفهان راه‌اندازی شود.

شریعتی با اشاره به راه‌اندازی تلفن گویا برای ارتباط بهتر مردم شهر اصفهان با اعضای شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: هم‌چنین ضروری است که زمان و مکان حضور اعضای شورای اسلامی شهر در مناطق 15 گانه شهر اصفهان با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برسد.

