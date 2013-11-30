كشتي خراسان رضوي را به جايگاه سابق باز مي گردانيم/برگزاری مسابقات انتخابي پهلوانك ها

حسن بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: خراسان رضوي همواره يكي از نقاط پر استعداد ورزش كشتي در كشور بوده است.

وي افزود: استان ما دير زماني قبل از جايگاه بسيار برجسته اي در كشور برخوردار بوده است و مجموعه هيات كشتي استان در تلاش هستند تا با برنامه ريزي هاي علمي و تجربي اين استان را به جايگاه خودش در كشتي بازگردانند كه برگزاري مسابقات انتخابي فرنگي كاران تيم استان يكي ازاين گام ها است.

دبيرهيات كشتي استان با اشاره به برگزاري مسابقات انتخابي نونهالان استان گفت: اين مسابقات با هدف شناسايي استعدادهاي كشتي و ساختن آينده كشتي استان با شركت حدود 60 كشتي گير نونهال روز گذشته هشت آذر ماه در مشهد برگزار شد.

وی از حضور پهلوانك هايي از شهرهاي سرخس، فريمان، قوچان، و همچنين ورزشكاراني از باشگاه هاي فعال كشتي مشهد خبر داد و تصريح كرد: باشگاه هاي قدس، شهيد شيرودي، مجموعه كارگران مشهد و باشگاه آستان قدس دراين مسابقات حضورداشتند.

بذرافشان با اشاره به نتيجه اين دوره از مسابقات گفت: در ورزن 32 كيلوگرم سینا رضایی و در وزن 35 كيلوگرم علي ايماني هر دو از فريمان موفق به كسب مقام اول شدند

وی افزود: در اوزان بالاتر قوچاني ها بسيار خوب ظاهرشده و به ترتيب امیرحسین ولی زاده در 38 كيلوگرم، امير حسين قنبري در 42 كيلو گرم،مسعود عمادلو در 47 كيلو گرم و عليرضا حسن زاده در 66 كيلوگرم موفق به كسب عنوان برتر شدند.

دبير هيات كشتي خراسان رضوي عنوان كرد: محمدحسین علیزاده در وزن 53 كيلوگرم و شايان گشايشي در وزن 75 كيلوگرم هر دو از مشهد موفق به كسب مقام اول در وزن خودشان شدند.