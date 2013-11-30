به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در حال مذاکره با نمایندگان پژو و رنو فرانسه در حاشیه همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران است.

بر اساس این گزارش، هدف از این مذاکرات که با حضور معاونان وزیر صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پشت درهای بسته در حال انجام است، بازگشت خودروسازان خارجی به تولید خودرو در ایران را دنبال می‌کند.

تولید مشترک خودرو، تولید مشترک قطعات خودرو و سرمایه گذاری رنو و پژو در ایران از جمله موارد مورد مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت است.