  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

مذاکرات فشرده نعمت‌زاده با نمایندگان پژو و رنو در تهران

مذاکرات فشرده نعمت‌زاده با نمایندگان پژو و رنو در تهران

وزیر صنعت و معدن و تجارت هم اکنون در حال مذاکره با نمایندگان دو غول خودروسازی جهان یعنی پژو و رنو در تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در حال مذاکره با نمایندگان پژو و رنو فرانسه در حاشیه همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران است.

بر اساس این گزارش، هدف از این مذاکرات که با حضور معاونان وزیر صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پشت درهای بسته در حال انجام است، بازگشت خودروسازان خارجی به تولید خودرو در ایران را دنبال می‌کند.

تولید مشترک خودرو، تولید مشترک قطعات خودرو و سرمایه گذاری رنو و پژو در ایران از جمله موارد مورد مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

کد مطلب 2185523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها