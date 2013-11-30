سانحه رانندگی در محور ارتباطی ایرانشهر 2 کشته برجای گذاشت

محمد رضا کورسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مقارن ساعت 21 شامگاه جمعه در فاصله 60 کیلومتری شهرستان ایرانشهر یک دستگاه خودرو سواری پژو با یک دستگاه تریلی کشنده برخورد کرد که به دلیل شدت صدمات وارده 2 تن از سرنشینان سواری پژو در سر صحنه جان خود را از دست دادند و 3 تن نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

کورسی علت این سانحه دلخراش را عدم رعایت فاصله عرضی توسط راننده پژو سواری عنوان کرد و گفت: رعایت سرعت مطمئنه و همچنین فاصله عرضی موجب افزایش توانایی رانندگان در مهار وسیله نقلیه و در نهایت افزایش ایمنی سرنشینان می‌شود.

وی از رانندگان وسایط نقلیه خواست تا ضمن رعايت سرعت مطمئنه از رفتارهاي پرخطر ، سبقـت هاي غير مجـاز و انحراف به چپ نا به جا در طول مسير ها جدا پرهيز کنند.