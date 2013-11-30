مصوبات رهبری نقشه راه استاندار جدید کرمانشاه / بهترین عبادت خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه که ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: همه پست ها و مناصب دنیوی موقتی است و ما باید فضای فکری خود را طوری پرورش دهیم که وابسته به این امور و مناصب نباشیم.

وی افزود: روح مسئولیت ها باید الهی باشد همانطور که امام راحل با روحیه الهی خود طومار 2500 ساله شاهنشاهی را در هم پیچید.

آیت الله علما ادامه داد: امام (ره) خود را به عنوان خدمتگزار مردم معرفی می کرد و ازآن لذت می برد، چرا که خدمت به مردم ماندگار است و جزء بهترین عبادت ها به شمار می رود.

امام جمعه کرمانشاه در خصوص کار استاندار جدید این استان نیز گفت: زمینه پیشرفت استان تقریبا فراهم شده است و استاندار جدید باید با نقشه راهی که همان مصوبات سفر رهبری است برای توسعه پایدار و حل و فصل مشکلات مردم تلاش کند.

آیت الله علما با اشاره به زحمات و تلاش های نمایندگان و استاندار قبلی در جهت اولویت بندی و اجرای برخی از مصوبات سفر ر هبری، خاطر نشان کرد: استاندار جدید نیز باید در اجرایی کردن مصوبات تلاش کند و با اعمال مدیریت صحیح پروژه ها را به ثمر بنشاند.

وی همچنین تدبیر در کارها را بسیار مهم ارزیابی کرد و از استاندار جدید نیز خواست که به این امر مهم اهتمام ورزیده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در استان ، کرمانشاه را استانی آرام با مردمانی نجیب معرفی کرد و خواستار خدمتگزاری هر چه بیشتر به آنان از سوی مسئولان شد.

آیت الله علما افزود: کرمانشاه زمینه های خوبی در اختیار دارد و در زمینه کشاورزی از قطب های کشور است لذا باید با مدیریت صحیح از این توانمندیها بهترین استفاده را کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز نظام ما نظامی مقتدر است و تمامی قدرت های دنیا اقتدار ملت ایران را باور کرده است و همین اقتدار آنها را به پای میز مذاکره کشانده است.

امام جمعه کرمانشاه در پایان از زحمات حجت الله دمیاد استاندار قبلی قدردانی و برای وی آرزوی توفیق کرد.