نمي توانم تحمل كنم مردم از نيازهاي اوليه خود محروم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري اظهارداشت: بندرعباس متناسب با ظرفيت هاي خود پيشرفت نكرده و حتي در مناطقي شاهد فقر شديد خدمات شهري هستيم.

وي به بازديد خود از محلات فقير نشين شهر بندرعباس اشاره كرد و افزود: متاسفانه شاهد وضعيت نامناسبي حتي در برخي محلات مركز استان بوديم كه بايد گفت مركز استان هرمزگان با مراكز استان هاي ديگر قابل مقايسه نيست.

وي با بيان اينكه معتقد به تمركز گرايي نيستم گفت: من نيروي جهاد بوده ام و نمي توانم تحمل كنم در نقطه اي از استان ، مردم از نياز هاي اوليه خود نظير آب ، برق و جاده محروم باشند.

استاندار هرمزگان اولويت برنامه ها را بر توسعه شرق و غرب استان عنوان كرد و بيان داشت :اولين سفر من حتما به شهرستان بشاگرد خواهد بود تا از نزديك مسائل و مشكلات منطقه را بررسي کنم.

جادري تاكيد كرد: بايد با همياري و همفكري همه مردم و مسئولين دست به دست هم مشكلات را يكي پس از ديگري هدف گذاري كرده و در جهت رفع آنها تلاش كنيم.

وي ياد آور شد:استان هرمزگان ظرفيت هاي كم نظيري دارد كه مي توان با جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي كارهاي عظيمي را براي مردم شريف و نجيب آن انجام داد.