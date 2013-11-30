اصحاب قلم در حوزه معرفی انقلاب اسلامی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح شنبه در مراسم رونمایی از کتاب لحظه ها جا می مانند و حماسه 5 آذر سال 57 گرگان ابراز کرد: اصحاب قلم باید تلاش کنند تا بتوانند جلوه ها، ایثار و از خود گذشتگی ها مردم آن زمان و همچنین عظمت انقلاب را به نسل های امروز و آینده انتقال دهند.

وی افزود: امروز همه جهانیان تشنه دانستن علل های پیروزی این انقلاب هستند و باید نویسندگان تلاش کنند تا در این حوزه فعالتر باشند چرا که در حال حاضر در این حوزه تلاش های زیادی صورت نمیگیرد و البته در این زمان نمی شود فقط به سخنرانی ها بسنده کرد و به این وسیله ارزشهای انقلاب را به نسل امروز فهماند.

منتظری با بیان اینکه خداموند از بین همه هنر ها هنر نوشتن را برگزیده است ، اظهار داشت: خداوند برای انتقال معارف دین اسلام کتاب را برگزیده است و این امر نشان دهنده جایگاه هنر و تاثیر گذاری این هنر در دین مبین اسلام است و این امر مسئولیت ما را دو چندان می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما در حوزه ادبیات داستانی و رمان در اغاز راه هستیم و باید بتوانیم با جهان با زبان خودش سخن بگوییم و بتوانیم به بهترین وجه انقلاب اسلامی را معرفی کرده و برای رسیده به وضع مطلوب در این زمینه تلاش کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان بیان داشت:پرداختن به کتاب و نویسندگی نقطه اوجی در همه عصرهاست و در واقع آنچه برای یک نویسنده باقی می ماند میراث فرهنگی انان است چرا که اثار نویسندگان افق دنیا را به روی ما می گشاید.

وی اضافه کرد: شایسته ما مسلمانان است که در عرصه آفرنش های فرهنگی ،ادبی و هنری به خلق آثار ارزشمند بپردازیم و از دیگر ملت سبقت گرفته چرا که در هیچ مکتبی چنین پشتوانه ادبی انجام نشده است.

گفتنی است دو «کتاب لحظه ها جا می مانند» به قلم یوسف قوجوق و «حماسه 5اذر سال 57 گرگان» به قلم غلامرضا خارکوهی در این مراسم رونمایی شد.

