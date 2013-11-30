به گزارش خبرنگار مهر، رویا طباطبایی امروز در جلسه تودیع و معارفه روسای سازمان ملی بهره وری با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، گفت: با امکانات موجود می توان بهره وری در کشور را ارتقاء داد، افزایش بهره وری منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می شود که استاندارد ملی را بالا می برد.

رئیس جدید سازمان ملی بهره وری، بهره وری را تابع عواملی دانست که برای تحقق آن مشکلاتی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تکنولوژی در ارتقاء بهره وری نقش بسیار مهمی دارد و به دلیل تحریم هایی که برای کشور ایجاد شده بود، امکان استفاده از تکنولوژی برتر در کشور وجود نداشت.

وی بر ارتقای زیرساخت‌های اجتماعی برای رسیدن به این هدف تاکید و بیان کرد: کارآفرینی و رقابت پذیری، عمده ترین مولفه ها در جهت ارتقاء بهره وری در کشور هستند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه فقط در محیط کسب و کار مناسب، ارتقاء بهره وری در کشور اتفاق می افتد، افزود: در حال حاضر وضعیت بهره وری در کشور مناسب نیست و باید در جهت ارتقای مولفه های مربوط به افزایش بهره وری در کشور بکوشیم.

رئیس جدید سازمان ملی بهره وری گفت: برنامه جامع بهره وری کشور باید تا سال 1391 تدوین می شد، اما این اتفاق به تاخیر افتاده و امیدواریم دولت یازدهم این برنامه را به زودی نهایی کند تا شاهد افزایش بهره وری در سطح بنگاه ها، سازمان ها و سطح ملی باشیم.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در کشور اظهارداشت: باید در زمینه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی بهبود حاصل شود و این امر می تواند از بنگاه های کوچک شروع و در سطح ملی توسعه پیدا کند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه بهره وری را می توان از بنگاه های کوچک آغاز کرد و با استفاده از نوآوری و تکنولوژی به سطح ملی توسعه داد، افزود: برنامه ریزان کشور در زمینه کسب آمار با مشکل روبرو هستند که امیدواریم بتوانیم با مرکز آمار ایران در این زمنیه همکاری خوبی داشته باشیم.

رویا طباطبایی یزدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان پژوهشگر فعالیت کرده است.

همچنین در این مراسم مجبتی خالصی رئیس سابق سازمان ملی بهره وری، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را یک ضرورت بوده دانست و گفت: راهبری این موضوعات فعالیت اصلی سازمان تلقی می‌شود که ماده 79 قانون برنامه تنظیم بودجه بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

وی با ذکر این مطلب که آئین‌نامه اجرایی ماده 79 تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، اضهارداشت: برنامه جامع ارتقای بهره‌وری کشور در سال 91 تهیه شد و تلاش‌های زیادی در این راستا صورت گرفت. نسخه‌ای از برنامه جامع ارتقای بهره وری کشور به هیئت وزیران تقدیم شده تا پس از جمع‌بندی تصویب و ابلاغ شود.

خالصی گفت: سند نقشه راه بهره‌وری تقدیم معاونت نظارت راهبردی شده است، همچنین تدوین گزارش 100 روزه، تهیه دستورالعمل‌های آموزشی و پژوهشی و اندازه‌گیری بهره‌وری، ترجمه کتب و منابع از اقدامات این سازمان است.

وی اظهارداشت: نظام سنجش بهر‌ه‌وری باید مستقر شود که اکنون با همکاری دانشگاه تهران آغاز شده است و قرارداد همکاری منعقد شده که انجام خواهد شد.