تأکید بر تعامل استاندار با مجمع نمایندگان و نماینده ولی فقیه/ عذرخواهی از عدم حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری این استان و با حضور قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و سایر مسئولین لشکری و کشوری استان برگزار شد.

معاون وزیر کشور در این جلسه با اشاره به دلیل غیبت وزیر کشور برای معارفه استاندار جدید کرمانشاه اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی برای همراهی رئیس جمهور به استان بوشهر رفته و اعلام کرده است که در اولین فرصت سفری به کرمانشاه را در دستور کار خواهد داشت.

سید کاظم میرولد گفت: در جمهوری اسلامی سیاست های کلان کشور توسط رهبر معظم انقلاب اعلام می شود و همه دستگاه ها و نهادها پیرو این سیاست ها هستند.

میرولد ادامه داد: در این شرایط تمام اختلاف نظر ها و سلیقه ها در دولت های مختلف بر سر سیاست های خرد و کوچک است و این موضوع تغییرات هم بر همین مبنای سیاست های خرد است که دولت آقای روحانی هم از آن مستثنا نیست.

وی با اشاره به آشنایی خود از استان کرمانشاه گفت: من خودم را متعلق منطقه غرب می دانم چون سالهای زیادی از عمر خود را در این منطقه سپری کرده ام و اطلاع دارم که با وجود فرهنگ ها و قومیت های مختلف وحدت و آرامش خاصی وجود دارد.

قائم مقام وزیر کشور وجود وحدت و آرامش در کرمانشاه را مختص به این استان ندانست و گفت: این در همه کشور قابل لمس است و به جرأت اعلام می کنیم که ایران امروز امن ترین کشور دنیاست.

ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی/ تأکید بر کاهش وابستگی به نفت

میرولد با اشاره به محدودیت درآمد های دولتی اظهار داشت: اینکه همه درآمد های دولت و نیازهای آن معطوف به نفت باشد یک آسیب است که باید با تدبیر و برنامه ریزی از آن عبور کرد.

وی چاره پیشرفت و توسعه در کشور را بر مبنای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم بخش خصوصی را به صورت گسترده وارد میدان سرمایه گذاری و کار کنیم عمده مشکلات و دغدغه ها برطرف می شود و حتی امنیت کشور نیز بیش از پیش تضمین خواهد بود.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به معرفی استاندار جدید کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: آقای رضایی تجربیات زیادی دارد و در استان های آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان، تهران و استانهای دیگر خدمت کرده و تجارب گرانبهای خود را به استان کرمانشاه آورده است.

میرولد افزود: آقای رضایی با در پیش گرفتن مسیر تعامل و همکاری با مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان در راستای توسعه و پیشرفت کرمانشاه تلاش خواهد کرد.

وی با توصیه مدارا به مردم به استاندار جدید کرمانشاه گفت: راهی جز مدارا با مردم و مردم داری نداریم و نباید خود را از مردم جدا بدانیم. با مردم بودن باعث شناخت آنها از مسئولین و منطقی شدن توقعات مردمی می شود.

وی تصریح کرد: مردم اگر حس کنند که مسئولین در کنار آنها هستند با آنها همکاری خواهند کرد و این کمک می کند که شهر و جامعه هر چه بیشتر در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی در پایان با تشکر از تعامل مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با دولت از زحمات حجت الله دمیاد در طول مدت استانداری خود در کرمانشاه نیز تقدیر کرد.