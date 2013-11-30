معضل عرضه قلیان در پارک های اهواز در کمیسون فرهنگی شورا مطرح شد

قربانعلی سعادت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عرضه و جمع آوری قلیان از پارک های شهر اهواز عنوان کرد: در جلسه ای که با حضور فرماندار در کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز برگزار شد در خصوص یافتن یک راه حل مناسب و کارآمد برای برطرف کردن این مسئله بحث و گفتگو صورت گرفت.



وی افزود: شورای شهر اهواز به دنبال این است که یک راه حل کار آمد و کارا برای برخورد با این مسئله پیدا کند تا این معضل به صورت دائمی برطرف و از این پس شاهد برخورد های نا به هنجار در پارک های شهر اهواز نباشیم.



عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: بسیاری از خانواده های اهوازی اوقات فراغت خود را به همراه خانواده در پارک های شهر سپری می کنند اما حضور جوانانی که قلیان استعمال می کنند فضای نا مطلوبی را ایجاد می کنند.



سعادت نیا با بیان اینکه، استعمال قلیان باعث آسیب رساندن به سلامت جوانان می شود، اظهار کرد: پارک های سطح شهر مکان عمومی محسوب می شوند به همین دلیل بهتر است جوانان رعایت حال خود و دیگران را بکنند.