به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: براساس آمارها تاکنون 7 درصد مساحت کشور اکتشاف شده و ایمیدرو نیز در نظر دارد به همین میزان اکتشافات جدید را در حوزه وسیعی در چندین پهنه عملیات اکتشافی انجام دهد.



وی با اشاره به وجود ذخایر غنی معدنی در ایران ، ارزش معادن اکتشافی را حدود 700میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: این رقم نشان می دهد هنوز جای کار فراوانی برای کار در معادن کشور وجود دارد.



کرباسیان ادامه داد: دركشورهای پیشرفته ، معدن یك حوزه اساسی تلقی می شود كه از نظر ارزش افزوده و اشتغال اهمیت دارد زیرا این كشورها با وارد كردن مواد معدنی ، هم اشتغال ایجاد می كنند و هم با ایجاد ارزش افزوده، صادركننده های اصلی صنایع معدنی هستند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص برخی کشورها تا 40 درصد است ,و در ایران حدود 18 در صد است، اظهار امیدواری کرد با حمایت منطقی از بخش خصوصی، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور افزایش یابد.



وی تصریح کرد: سیاست اساسی دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای صحیح اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است تا بتوان با جذب سرمایه های غیردولتی، سرمایه های ایرانیان مقیم خارج و همچنین سرمایه گذاران خارجی ، منابع جدید فراوانی را وارد حوزه معدن و صنایع معدنی کنیم.



کرباسیان همچنین سیاست ایمیدرو را تکمیل طرح های نیمه تمام و تلاش برای راه اندازی طرح های شروع نشده ذکر کرد و گفت: میزان مشارکت ایمیدرو در این طرح ها 49 درصد و بخش خصوصی 51 درصد خواهد بود ضمن اینکه ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای تکلیف دارد در نقاطی که بخش خصوصی امکان حضور ندارد، سرمایه گذاری کند.