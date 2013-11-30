انتقاد از اجرا نشدن قوانین پرستاری/ انتظار پرستاران از دولت تدبیر و امید

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 7 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد و به رغم اینکه تمام مسیرها و کارهای کارشناسی و بهانه های ممکن برای اجرای آن گرفته شده، اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به رایزنی ها و پیگیریهای جامعه پرستاری برای اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری در دولت قبلی، افزود: متاسفانه سیستم پزشک سالارانه حاکم بر وزارت بهداشت، اجازه نمی دهد این قانون اجرا شود.

وی در ادامه با انتقاد از روی زمین ماندن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران، تاکید کرد: این قانون به پرستاران اجازه می دهد با 25 سابقه کار و 5 سال بخشودگی، از مزایای بازنشستگی با 30 روز حقوق برخوردار شوند اما متاسفانه این قانون هم اجرا نمی شود. این در حالی است که درخواستها از سوی پرستاران برای بازنشستگی، زیاد است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به گزارش رئیس جمهور از 100 روز عملکرد دولت تدبیر و امید، افزود: در این گزارش که اقدام خاصی برای پرستاران ندیدیم اما انتظار می رود بعد از گذشت 6 ماه از عمر دولت یازدهم، قوانین بر زمین مانده پرستاری، اجرایی شوند و این انتظار زیادی نیست که جامعه پرستاری از دولت تدبیر و امید دارد.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که پرستاران صبر زیادی دارند و در این سالها بارها این موضوع را ثابت کرده اند، گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید، به این صبر پرستاران پایان دهد و قوانین برجای مانده از سالها قبل را اجرایی کند.