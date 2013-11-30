بیش از 29 هزار مددجو کمیته امداد به اماکن زیارتی اعزام شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر،اکبر میرشکار با اعلام این خبر افزود:استانهای خراسان رضوی،آذربایجان غربی،فارس،تهران و اصفهان بیشترین اعزام و استانهای هرمزگان،گیلان،البرز،همدان،خوزستان،کردستان و سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی کمترین اعزام را در شش ماهه نخست امسال داشته اند.

وی مخاطبان اعزامی به این اردوها را شامل سالمندان،دختران بازمانده از تحصیل و ازدواج،ایتام و مادران سرپرست خانوار به همراه فرزندان روستایی و شهری که تا کنون توفیق زیارت اماکن زیارتی بویژه زیارت امام رضا(ع) را نداشته اند،عنوان کرد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)با بیان اینکه در این اردوها مخاطبان از برنامه های فرهنگی متناسب با سفر زیارتی در راستای ارتقاء سطح دینی و معلومات و معرفت بهره مند می شوند،یادآور شد:برنامه صحیح خوانی نماز،آداب زیارت،بیان احکام و پاسخگویی به سئوالات شرعی،پرداختن به امور سلامت جسمی و سلامت روان،کارگاههای مهارت افزایی،روابط بین فردی و اجتماعی و رفع مشکلات مددکاری خاص در حین اردو،برنامه های ورزشی متناسب با مخاطبان و بازدید از اماکن تاریخی و سیاحتی را از جمله برنامه های جنبی این سفرهای زیارتی است.

میرشکار کمکهای اعتباری خیران برای طرح حج فقرا را مبلغ بیش از 14 میلیارد ریال عنوان کرد.