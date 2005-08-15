به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، مرحوم "قربان خليلي " ازجمله عكاساني است كه مجموعه اي شگفت آورازاسناد تاريخي مربوط به حوادث انقلاب را براي هميشه ازخود به يادگارگذاشته است وعكس معروف وتاريخي " نزن سرباز" وعكس سخنراني امام راحل در بدو ورود به بهشت زهراء متعلق به اوست .

پيش ازاين، انتشارات "خانه عكاسان ايران" ازسري كتابهاي عكاسان مولف ، شش كتاب به ترتيب با عنوان هاي : " تولد درزندان " اثراحمد ناطقي با موضوع مستند اجتماعي ،" شكوفه هاي شكسته " اثر سعيد صادقي با موضوع جنگ ،" خورشيد مشرق " اثرنيكول فريدوني با موضوعات طبيعت ابنيه تاريخي و مستند اجتماعي ، " وسعت بي واژه " اثرمجيد كورنگ بهشتي با موضوع انتزاعي را به صورت سياه وسفيد وكتاب " كوچ " اثرمحمدرضا بهارنازرا به صورت رنگي منتشركرده است .

گفتني است كتاب " تپش سبز" مرحوم قربان خليلي درقطع خشتي مشتمل بر44قطعه عكس سياه وسفيد، با موضوع مستند ( انقلاب 1357) درتيراژ 2000نسخه به بازارعرضه شد .

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي حوزه هنري، علاقه مندان مي توانند جهت تهيه كتب منتشره "خانه عكاسان ايران" به نشاني تهران، تقاطع خيابان سميه واستاد نجات الهي، شماره 213مراجعه و يا با شماره 88807064 واحد انتشارات خانه تماس حاصل نمايند .