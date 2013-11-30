تعامل با سایر دستگاهها نقش مهمی در توسعه فرهنگ دینی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود : امروز با تلاش اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان شاهد کاهش آسیب های عزاداری در استان هستیم و امید است با اجرای برنامه های خوب فرهنگی تمام آسیبهای موجود از بین بروند .

وی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با مدیریت تعاملی تلاش کرده تا با همکاری با سایر سازمان ها در گسترش برنامه های فرهنگی و دینی اقدامات شایسته ای انجام دهد .

وی افزود: امسال در ماه محرم برنامه های بسیار خوبی در استان برگزار شد که اخبار آن بازتاب جهانی داشت و این امر مایه مباهات برای شهر زنجان است.

حجت الاسلام خدایی گفت: امروز اغلب دستگاههای استان زنجان از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان رضایت دارند و خواستار همکاری هر چه بهتر دستگاه خود با این اداره کل هستند و ما نیز تلاش می کنیم تا این برنامه ها با جدیت دنبال شود .

حمایت از طرح های ابتکاری در اولویت برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : حمایت از طرح های ابتکاری در اولویت برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان است .

یوسف اماملو افزود : در شهرستان های استان تلاش می شود با توجه به نیاز منطقه برنامه های فرهنگی مناسب برای آن مناطق اجرا شود .

وی تصریح کرد : اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تلاش می کند با برگزاری برنامه های نو و ابتکاری در جذب مخاطبین به برنامه های فرهنگی گامهای مثمرثمری بردارد .

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : این اداره کل از طرح های نو و ابتکاری در بخش های مختلف فرهنگی که بتواند تاثیر بسزایی در برنامه ها داشته باشد حمایت می کند .

برنامه های فرهنگی با توجه به نیاز مخاطبین اجرا می شود

معاون فرهنگی، آموزشي و پژوهشي اداره کل تبليغات اسلامي استان زنجان در جلسه دیدار با معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت : برنامه های فرهنگی با توجه به نیاز مخاطبین اجرا می شود .

یوسف اماملو ششم آذر ماه در دیدار با دکتر مسعود حداد معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام این مطلب افزود : اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از سالهای گذشته با یک برنامه ریزی دقیق تلاش کرده است تا با توجه به نیاز مخاطبین اقدام به تهیه و تولید نرم افزارهای مختلف فرهنگی و دینی و اجرای برنامه های فرهنگی کند و در این راستا با برگزاری گفتمان های مختلف فرهنگی و دینی تلاش می کند به نیاز مخاطبین پاسخ دهد .

وی با اشاره به اینکه برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان الگو برای سایر دستگاههاست تصریح کرد : این اداره کل با تعامل با سایر دستگاهها تلاش می کند تا از ظرفیت سایر دستگاهها نیز در پیشبرد برنامه های فرهنگی یاری جوید .

اماملو ادامه داد : با برنامه های فرهنگی مناسب اجرا شده امروز شاهد کاهش آسیب ها در حوزه های مختلف فرهنگی در سطح استان هستیم .

در این جلسه دکتر مسعود حداد معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در جریان برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان قرار گرفت .