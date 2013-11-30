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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

حجت الاسلام خدایی:

تعامل با سایر دستگاهها نقش مهمی در توسعه فرهنگ دینی دارد

تعامل با سایر دستگاهها نقش مهمی در توسعه فرهنگ دینی دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : تعامل با سایر دستگاهها می تواند به توسعه فرهنگ دینی یاری رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود : امروز با تلاش اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان شاهد کاهش آسیب های عزاداری در استان هستیم و امید است با اجرای برنامه های خوب فرهنگی تمام آسیبهای موجود از بین بروند .

وی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با مدیریت تعاملی تلاش کرده تا با همکاری با سایر سازمان ها در گسترش برنامه های فرهنگی و دینی اقدامات شایسته ای انجام دهد .

وی افزود: امسال در ماه محرم برنامه های بسیار خوبی در استان برگزار شد که اخبار آن بازتاب جهانی داشت و این امر مایه مباهات برای شهر زنجان است.

حجت الاسلام خدایی گفت: امروز اغلب دستگاههای استان زنجان از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان رضایت دارند و خواستار همکاری هر چه بهتر دستگاه خود با این اداره کل هستند و ما نیز تلاش می کنیم تا این برنامه ها با جدیت دنبال شود .

حمایت از طرح های ابتکاری در اولویت برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : حمایت از طرح های ابتکاری در اولویت برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان است .

یوسف اماملو افزود : در شهرستان های استان تلاش می شود با توجه به نیاز منطقه برنامه های فرهنگی مناسب برای آن مناطق اجرا شود .

وی تصریح کرد : اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تلاش می کند با برگزاری برنامه های نو و ابتکاری در جذب مخاطبین به برنامه های فرهنگی گامهای مثمرثمری بردارد .

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت : این اداره کل از طرح های نو و ابتکاری در بخش های مختلف فرهنگی که بتواند تاثیر بسزایی در برنامه ها داشته باشد حمایت می کند .

برنامه های فرهنگی با توجه به نیاز مخاطبین اجرا می شود

معاون فرهنگی، آموزشي و پژوهشي اداره کل تبليغات اسلامي استان زنجان در جلسه دیدار با معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت : برنامه های فرهنگی با توجه به نیاز مخاطبین اجرا می شود .

یوسف اماملو ششم آذر ماه در دیدار با دکتر مسعود حداد معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام این مطلب افزود : اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از سالهای گذشته با یک برنامه ریزی دقیق تلاش کرده است تا با توجه به نیاز مخاطبین اقدام به تهیه و تولید نرم افزارهای مختلف فرهنگی و دینی و اجرای برنامه های فرهنگی کند و در این راستا با برگزاری گفتمان های مختلف فرهنگی و دینی تلاش می کند به نیاز مخاطبین پاسخ دهد .

وی با اشاره به اینکه برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان الگو برای سایر دستگاههاست تصریح کرد : این اداره کل با تعامل با سایر دستگاهها تلاش می کند تا از ظرفیت سایر دستگاهها نیز در پیشبرد برنامه های فرهنگی یاری جوید .

اماملو ادامه داد : با برنامه های فرهنگی مناسب اجرا شده امروز شاهد کاهش آسیب ها در حوزه های مختلف فرهنگی در سطح استان هستیم .

در این جلسه دکتر مسعود حداد معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در جریان برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان قرار گرفت .

کد مطلب 2185571

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