258 واحد تولید و فروش مصالح ساختمانی غیراستاندارد در سیستان و بلوچستان شناسایی شد

محمدتقی جامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: پس از وقوع زلزله در شهرستان بم به دلیل افزایش ضریب ایمنی سازههای احداث شده بسیاری از فراوردههای ساختمانی از قبیل آجر، شن و تیرچه بلوک مشمول استاندارد اجباری شدند.
وی ادامه داد: در این راستا تمامی واحدهای تولیدیی و یا عرضه مصالح ساختمانی در استان طبق قانون میبایست نسبت به استانداردسازی فعالیتهای خود و محصولات تولیدی و یا عرضه شده در این راستا اقدام کنند.
جامی با اشاره به اینکه متاسفانه تعدادی از واحدهای تولیدی و همچنین فروشندگی بدون توجه به این نکته به تولید مصالح بیکیفیت ادامه میدهند یادآور شد: به همین منظور در بازرسیهای بعمل آمده تعداد 258 واحد متخلف و غیرفعال شناسایی و به سازمان صنایع و معادن معرفی شد تا در صورت عدم تمکین از این قانون و استاندارد سازی محصولات خود نسبت به ابطال پروانه بهره برداری آنها اقدام شود.
وی متذکر شد: در صورت عدم استاندارد سازی محصولات تولیدی و عرضه شده در صنعت ساختمان علاوه بر لغو پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت از ادامه کار توسط این کارگاه ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
وی گفت: مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است و از آنجا که شن و ماسه پایه و اساس تولید اکثر مصالح ساختمانی به شمار ميرود بنابراین توليد اين محصول نيز بايد منطبق بر شاخصهاي استاندارد باشد.
جامی اضافه كرد: باتوجه به این امر با واحدهای تولیدی شن و ماسه فاقد پروانه به شدت برخورد و این واحدها چنانچه در خصوص دریافت پروانه علامت استاندارد خود اقدام نكنند تعطیل خواهند شد .
وی همچنین از مصرفكنندگان مصالح ساختماني نيز در خواست کرد تا هنگام خرید از تولید کنندگان تاییدیه استاندارد طلب كنند.
نظر شما