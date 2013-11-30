تبریز می تواند نقش موثری در اقتصاد و فرهنگ لبنان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شنبه در دیدار با هيئت بلند پايه کارگري حزب الله لبنان به همراه جمعي از فعالان کارگري و اعضاي هيئت اجرايي خانه کارگر آذربايجان شرقي با ابراز علاقمندی مجموعه شهرداری تبریز بعنوان یک نهاد غیر دولتی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای مختلف کشور لبنان اظهار داشت: شهرداری تبریز آماده تبادل تجربیات فی مابین با سازمان ها و نهادهای کشور دوست و برادر لبنان است.

شهردار تبریز در این دیدار با اشاره به ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با کشور لبنان گفت: شهرداری تبریز تابع سیاست های حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشور لبنان و به ویژه حزب الله بوده و در همین راستا اماده همکاری های مختلف با این کشور است.

نجفی با اشاره به اینکه تبریز یکی از هفت کلانشهر ایران است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تبریز بزرگترین شهر ایران در غرب و شمالغرب است، قطعا می تواند در حوزه های مختلف یه ویژه زمینه های فرهنگی و اقتصادی لبنان نقش خوبی را داشته باشد.

وی تبریز را شهری صنعتی با تمدنی بزرگ و تاریخی کهن با ظرفیت های خاص توریستی ذکر کرد و گفت: تبریز شهر علامه ها و شخصیت های بزرگ تاریخ اسلام بوده و با توجه به تأسیس اولین مدرسه، اولین چاپخانه و اولین شهرداری در آن، به شهر اولین ها در ایران معروف است.

نجفی با اشاره به خواهر خواندگی شهر تبریز با شهر غزه در سال گذشته گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای همکاری ها میان شهر تبریز و لبنان فراهم شده و لزوم گسترش آن وجود دارد.

رییس اتحادیه کارگران حزب‌الله لبنان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از شهردار تبریز گفت: از روابط گسترده تشکل‌های کارگری لبنان با خانه کارگر ایران بسیار خرسندیم و امیدواریم این همکاری‌ها، نتایج مطلوبی را برای دو کشور دوست و برادر ایران و لبنان بهمراه داشته باشد.

سید هاشم سلهب با اشاره به نقش خانه کارگر آذربایجان شرقی در همکاری‌های کارگری ایران و لبنان اظهار داشت: امیدوارم تشکل کارگری تبریز در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نقش بسزایی داشته باشد.

در این دیدار دو طرف ضمن ابراز رضایت از ایجاد زمینه های مناسب تعامل و همفکری، خواهان گسترش فعالیتهای بیشتر در امورات شهری و اجتماعی شدند.