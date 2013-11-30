فرار 40 نفر از زندان سبها در جنوب لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک منبع امنیتی لیبی امروز اعلام کرد که بیش از 40 نفر از زندان مرکزی سبها در جنوب این کشور فرار کردند. وی با بیان این مطلب افزود: این زندانیان شب گذشته و پس شکستن درهای داخلی و یکی از درهای خارجی زندان موفق به فرار شدند.

این منبع خاطرنشان کرد: برخی از این زندانیان فراری برای تحقیقات درباره اتهاماتشان در بازداشت بسر می بردند و برخی دیگر نیز محکومیت خود را سپری می کردند.

به گفته این منبع، عملیات فرار از زندان سبها برای نخستین بار اتفاق نمی افتد و این چندمین باری است که زندانیان توانسته اند از این زندان فرار کنند.