بحث سرلیستی من برای افتراق بین اصلاح طلبان مطرح می شود/ از حوداث 88 عبرت بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به در پیش بودن 16 آذر، روز دانشجو با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنبش دانشجویی ،گفت:16 آذر ،روز بزرگی است که به عنوان روز دانشجو مطرح شده و نشان‌دهنده‌ جایگاه دانشگاه و دانشجویان در روند تحولاتی است که جامعه‌ ما را به سوی سرفرازی هدایت می‌کند.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی پیشگام و پیشتاز در جریانات سرنوشت‌ساز ملت ایران بوده است،خاطرنشان کرد: دانشجویان چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب حضور فعال، موثر و پرهزینه‌ای در همه‌ی صحنه‌ها داشته اند. هزاران شهید و جانباز هدیه‌ای است که دانشگاه ما به ملت ایران تقدیم کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانشگاه اساس دانایی است،گفت: دانشجويان بايد تلاش کنند با حفظ سرمايه‌هاي علمي و پژوهشي نگذارند تحجّر و واپسگرايي وارد محیط های علمی شود و پيشرفت کشور تحت تأثير برخی دگم‌‌انديشي‌ها قرار بگیرد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های بنیاد امید ایرانیان که مورد پرسش دانشجویان بود اشاره کرد و گفت: در اواخر دوران دولت اصلاحات تصمیم گرفتیم بنیادی برای رشد و آبادی کشور بر اساس تجربه مدیران دولت اصلاحات تاسیس کنیم به همین دلیل با مشورتهای صورت گرفته بنیاد باران مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور وقت دریافت کرد.

وی با بیان اینکه بنیاد باران چند ماموریت اصلی برای خود تعریف کرد و گامهایی را در این زمینه برداشت،تصریح کرد: در سال 88 تصمیم گرفتیم بنیاد امید ایرانیان که همسو با بنیاد باران است با اولیت دادن به فعالیت های علمی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس کنیم این بنیاد فعالیت سیاسی بصورت حزبی ندارد و محور فعالیتش اجتماعی ، فرهنگی و علمی است.

عارف همچنین به بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران که وی از اعضای هیات موسس این بنیاد است اشاره کرد و گفت: برای همكاري در برنامه‌ريزي و سياستگذاري در راستاي ظرفيت‌سازي و بسترسازي جهت توسعه علمي و همچنين برقراري ارتباط داخلي و بين‌المللي در راستاي توليد، ترويج، انتشار و انتقال علم و فنآوري به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه، بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران را تاسیس کردیم که فعالیت‌های مفیدی تاکنون انجام داده است.

وی به مقدمات تشکیل تشکل صنفی اساتید در کشور اشاره کرد و گفت: بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جمعی از اساتید صاحب نام کشور تصمیم گرفتند با توجه به خلاء وجود تشکل صنفی برای اساتید، در اندیشه راه اندازی چنین تشکلی باشند که مقدمات این کار صورت گرفته است ، اولین گردهمایی اساتید برای تدوین اساسنامه این تشکل برگزار شده است و با تصویب اساسنامه در آینده‌ای نزدیک این تشکل رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالات مکرر حاضرین در جلسه درباره انتخابات مجلس آینده و برخی مباحث مطرح شده از جمله سرلیستی وی در این انتخابات گفت:شخصا علاقه ای ندارم در این مقطع وارد مباحثی شوم که کمکی به انسجام اصلاح طلبان نمی کند، طرح اینگونه مباحث زود هنگام است و در جهت افتراق بین اصلاح‌طلبان مطرح می شود، همه فعالیت ها باید در راستای مشارکت حداکثری مردم و افزایش انسجام و همبستگی و همدلی پیش برود.

وی با بیان اینکه مطمئنا اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده حضور جدی خواهند داشت تاکید کرد: اصلاح‌طلبان باید با هماهنگی با یکدیگر و فعالیت تشکیلاتی منسجم در انتخابات مجلس آینده که انشالله به مانند انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم برگزار می‌شود حضور جدی داشته باشند و اگر مشارکت مردم چشم گیر باشد پیروزی اصلاح طلبان دور از دسترس نیست.

عارف با انتقاد از برخی مواضع نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس که نماینده افکار عمومی هستند باید بیشتر از دیگر اقشار جامعه پیام انتخابات 24 خرداد را درک کرده باشند برخی موضع‌گیری‌های صورت گرفته طی چند ماه اخیر در برابر دولت نشان می دهد این پیام به خوبی توسط برخی افراد درک نشده است.



وی بر ضرورت حفظ آرامش در کشور و پرهیز از طرح مباحثی که به وحدت ملی آسیب می‌رساند تاکید کرد و گفت: باید از حوادث انتخابات سال 88 عبرت گرفت و کشور را وارد جنگ حیدری و نعمتی نکرد اصولگریانی که 8 سال تربیون در اختیارشان بود و به اصلاح طلبان انواع و اقسام اتهامات را وارد کردند اجازه دهند در دوران جدید کشور در آرامش به سر ببرد ، باید تلاش همگان توفیق دولت در پاسخگویی به مطالبات و نیازهای به حق مردم باشد.