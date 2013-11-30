مدرس الگوی نمایندگان باشد/ توقف انتقال آب غرب به شرق مازندران بخاطر یک ویلا

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با رسانه های استان مازندران با گرامیداشت روز مجلس و هفته مقننه افزود: مدرس شخصیتی شجاع، انقلابی بود و ننافع ممکلت و مردم را می دید و منافع ضخی و جناحی را اولویت قرار نمی داد.

وی از خبرنگاران به عنوان بهترین مشاوران نمایندگان نام برد و گفت: مردم دلشان می خواهد تا مشکلاتشان حل شود و باید در این راه خبرنگاران کمک کار باشند.

وی اظهار داشت: مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد که معادل 4.1 درصد جمعیت کشور است و آنچه که حق ماست را نتوانستیم از بودجه ملی دریافت کنیم.

احمدی عنوان کرد: برای اولین بار در بودجه سال 93 مجمع نمایندگان استان با معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور و معاونت اجرایی آن نشست داشته است تا در این زمینه برنامه ریزی کند.

سهم پروژه های ملی در مازندران کم است

وی با اشاره به پروژه های ملی یادآورشد: پروژه های دارای کد 215 در مازندران کم تعریف شده است و باید به این مسئله بیشتر توجه شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به برخی مشکلات استان و حوزه انتخابیه درباره پروژه آزادراه تهرات شمال یادآورشد: خروجی قطعه چهارم این آزادراه غیرکارشناسی وغیر استاندارد است و تاکنون چندین نفر در این خروجی کشته شده اند.

رمپ خروجی غیراستاندارد آزادراه تهران - شمال

وی عنوان کرد: در یک فقره تصادف رمپ خروجی آزادراه تهران شمال حتی جنازه نیز نصف شد و هرمواره شاهد تصافادت مرگبار در این رمپ هستیم.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران با شااره به مشکلات بخش آب و فاضلاب یادآور شد: در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم و بسیاری از مناطق از کمبود آب در رنج هستند، این درحالیست که نزولات آسمانی و آبهای سطحی زیادی در استان هدر می رود.

انتخابات استانی برگزار شود

دبیر مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه 12 نماینده استان با هم وفاق و همدلی دارند، اظهار داشت: از جمله کارهایی که در دست پیگیری است، اینکه انتخابات بصورت استانی برگزار شود.

احمدی تصریح کرد: پیش نویس این طرح تهیه شده است و یکی از موارد مطرح در این طرح آنست که هر نامزد باید 20 درصد کل آرای استان و کل آرای حوزه انتخابیه را کسب کند.

99 درصد مراجعات مردم به نمایندگان برای اشتغال است

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی گفت: 99 درصد مراجعات مردم به نمایندگان در استان اشتغال و یک درصد باقیمانده مربوط به وام است.

سید هادی حسینی افزود: بیشتر مکاتبات نمایندگان برای بانکها و موسسات مالی است که این امر به سیستم اجرایی و مالی صدمه می زند.

وی اظهار داشت: این درحالیست که قانونگذذاری و نظارت بر آن دو وظیفه مهم نمایندگان بوده و اگر نتوانیم در حوزه طرح و لوایح خوب ورود پیدا کنیم، متضرر می شویم.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم استان توسعه یابد باید برنامه توسعه استان را طراحی کنیم و در این راستا برنامه چشم انداز پنج ساله استان تهیه شده است ولی به دلیل آنکه مدیریت نشد، اجرا نشده است.

وی مهمترین برنامه توسعه استان را کشاورزی دانست و گفت: 220 هزار اراضی کشاورزی استان در فصل کشاورزی با کم آبی مواجه هستند و این درحالیست که مازندران اقلیم خوب دارد ولی قدرت استفاده از این اقلیم را نداریم.

حسینی یادآورشد: مازندران از نظر مهار آب جزو سه استان آخر استان است و این وضعیت درحالیست که از نظر منابع آبی مشکلی نداریم.

مسکوت ماندن طرح انتقال آب به شرق مازندران

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به طرح انتقال آب از غرب به شرق استان اشاره و اضافه کرد: حدود دو سال این طرح به دلیل تخریب یک ویلای مجتمع ریاست جمهوری در نوشهر مسکوت مانده است و در نهایت حاضر به تخریب ساختمان نشدند و مجبور به تغییر مسیر پروژه شده است.

وی عنوان کرد: برای اولین بار در استان 12 نمایندگان به عنوان 12 برادر عمل کرده و مسئول و موضوعات استان را پیگیری می کنند.

این نمایندگان مجلس یادآورشد: کشاورزی استان امتداد ندارد و امتداد آن صنایع تبدیلی و صادرات است که توجه به آن ضروری است.

سید هادی حسینی با بیان اینکه ما نمی توانیم جلوی صادرات را بگیریم یادآورشد: یکسری دلال هایی وجود دارد که نمی توانیم جلوی واردات محصولات کشاورزی مانند برنج را بگیریم ولی می توانیم فضا را برای صادرات مهیا کنیم.

حتی یک کیلو خاویار تولید نکردیم

وی اظهار داشت: امروز تجرات ما با کشورهای CIS به حداقل رسیده است و در واریته های کشاورزی نیز با مشکل مواجه هستیم و کارخانجات نیز با 60 درصد ظرفیت خالی کار می کنند.

وی به حوزه شیلات در استان اشاره و اضافه کرد: امسال حتی یککیلوگرم ماهی خاوریار نیز تولید نداشتیم و شیلات استان ضعف شدید بسر می برد و دریای مازندران تعطیل است.