جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه جاری در بازار 869 هزار تومان، طرح قدیم 868 هزار تومان، نیم سکه 442 هزار تومان، ربع سکه 260 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1255 دلار است.

در همین حال،، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4020 تومان، هر پوند را 4835 تومان و هر درهم امارات را 809 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز