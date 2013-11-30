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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه جاری در بازار 869 هزار تومان، طرح قدیم 868 هزار تومان، نیم سکه 442 هزار تومان، ربع سکه 260 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1255 دلار است.

در همین حال،، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4020 تومان، هر پوند را 4835 تومان و هر درهم امارات را 809 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 869000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 868000
نیم سکه 442000
ربع سکه 260000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 89000
نوع ارز  
دلار آمریکا 2955
یورو 4020
پوند انگلیس 4835
درهم امارات 809

 

 

کد مطلب 2185589

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