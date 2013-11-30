بیمار و خانواده وی هنگام ارائه خدمات درمانی باید احساس امنیت و آرامش داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی صبح شنبه در نشست مشترک با مدیرکل و مدیردرمان تامین اجتماعی استان قم که در سالن جلسات بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: نگاه به بیماران در جامعه اسلامی، نگاهی انسانی و اسلامی بوده و شایسته است تا کادر درمانی، بیمار را جزئی از خانواده خود بدانند و تمام تلاش آنها بر رفع و کاهش آلام بیماران باشد.

وی افزود: بیمار و خانواده او باید در زمان گرفتن خدمات درمانی احساس امنیت و آرامش داشته باشند و همین امر، وظیفه سنگینی را بر عهده پرسنل بخش درمان قرار داده است.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه خدمت در شهر قم، عشق و توان فوق العاده می‌خواهد، تصریح کرد: قم، ام القرای جهان اسلام بوده و هرگونه خدمت به زائران و مجاوران حضرت معصومه(س) از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی بر ضرورت تعامل بیشتر بین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: تعامل سازنده، مفید و موثر بین این دو نهاد بزرگ می‌تواند منشأ خدمات رسانی اثربخش به مردم و بیمه شدگان باشد.

حجت الاسلام ربانی رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی در خدمات رسانی مطلوب به بیمه شدگان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: تلاش دکتر نوربخش مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی در رفع دغدغه‌های بیمه شدگان در زمینه‌های مختلف ستودنی است و مجموعه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور قدردان کوشش و تلاش‌های مدیران تأمین اجتماعی هستند.

مسیر دسترسی آسان به بیمارستان امام رضا(ع) ایجاد شود

وی از طلاب و روحانیون به عنوان قشر بزرگی از جامعه هدف تامین اجتماعی نام برد و افزود: ارائه خدمات به قشر فرهیخته روحانیت و خانواده‌های آنان باید متناسب با شان روحانیت باشد و تعامل سازنده در این زمینه در قم می‌تواند به الگوی خدمت رسانی انسانی اسلامی کشور تبدیل شود.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور خواستار مساعدت و کمک بیشتر مسئولان استان قم در فراهم کردن ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان تامین اجتماعی شد و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی با احداث و راه اندازی بیمارستان قدم بسیار مهمی در تحول بهداشت و درمان قم برداشته و امید است با همت و تلاش سایر مدیران استان هرچه زودتر نسبت به احداث مسیر دسترسی آسان به بیمارستان امام رضا(ع) اقدام شود تا مردم قم و بیمه شدگان تأمین اجتماعی براحتی بتوانند به بیمارستان مراجعه و خدمت دریافت کنند.

وجود بیش از 650 هزار بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در قم

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از 96 هزار طلبه و روحانی در قم ساکن هستند از آنان به عنوان سفیران فرهیخته فرهنگی و عقیدتی جامعه یاد کرد و گفت: مرکز خدمات حوزه علمیه یکی از شرکای خوب سازمان تامین اجتماعی است.

سید مجتبی موسوی ادامه داد: در استان قم بیش از 650 هزار بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدمت رسانی به این جمعیت نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مطلوب است.

وی افزود: مردم قم و بویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی ولی نعمتان ما هستند و ارائه خدمت بی منت به آنان وظیفه مدیران استان است.

مدیرکل تامین اجتماعی قم همت مسئولان استان در احداث راه دسترسی به بیمارستان تامین اجتماعی را خواستار شد و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تعهد خود را در زمینه احداث و راه اندازی بیمارستان به انجام رسانده و اینک نوبت مسئولان استان است تا نسبت به احداث راه دسترسی مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی به بیمارستان اقدام کنند.

اخذ مجوز 120 تخت برای بیمارستان امام رضا(ع)

مدیر درمان تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه گزارشی از نحوه خدمت رسانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان امام رضا(ع) ارائه کرد.

دکتر داود علیمحمدی با بیان اینکه ظرفیت اسمی بیمارستان 100 تخت مصوب است گفت: با تلاش مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی استان مجوز 120 تخت از وزارت بهداشت برای این بیمارستان اخذ شده و با پتانسیل موجود قادر هستیم تا در مواقع بحرانی ظرفیت خدمات دهی بیمارستان را به 130 تخت افزایش بدهیم.

وی افزود: در حال حاضر و به همت مدیران جدید سازمان تامین اجتماعی 3 فاز نخست این بیمارستان راه اندازی شده و در مسیر خدمت رسانی به بیمه شدگان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حدود 30 درصد تجهیزات پزشکی بیمارستان در آینده نزدیک به چرخه خدمات رسانی افزوده می‌شود و با تحقق این امر، 2 فاز دیگر بیمارستان امام رضا(ع) تا قبل از پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

مدیر درمان تامین اجتماعی قم، میزان خدمات رسانی به بیمه شدگان در بیمارستان امام رضا(ع) در مدت زمان کوتاه راه اندازی را مطلوب توصیف کرد و گفت: در 5 ماه نخست راه اندازی تاکنون 2200 بیمار بستری شده و 750 عمل جراحی به همراه 60 زایمان در بیمارستان صورت گرفته که نشان از آمادگی بالای پرسنل این بیمارستان در ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان و مردم دارد.

وی افزود: در حال حاضر بخش‌های زنان زایمان، کودکان و نوزادان، ICU ،NICU ،CCU، اورژانس، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم و داخلی راه اندازی شده است و بخش ارولوژی نیز در روزهای آینده آماده خودمت رسانی خواهد بود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم خواستار اقدام ویژه مسئولان استان در خصوص احداث راه دسترسی به بیمارستان امام رضا(ع) تامین اجتماعی قم شد و گفت: احداث راه دسترسی به بیمارستان مهمترین خواسته مدیران تامین اجتماعی استان و بیش از 650 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است و امیدواریم با مساعدت مسئولان استان هرچه زودتر این امر تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه مجموعه پزشکان و کادر درمانی بیمارستان از مجرب ترین پرسنل بخش درمان استان هستند، گفت: درصدد هستیم تا با خدمت رسانی مطلوب و بهنگام بتوانیم بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) قم را به قطب درمانی کشور تبدیل کنیم.

ارائه بسته فرهنگی بهداشتی به کلیه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع)

علیمحمدی از ارائه بسته فرهنگی بهداشتی به کلیه بیماران بستری در بیمارستان خبر داد و افزود: این کار بمنظور فرهنگ سازی و استقرار فرهنگ مشتری مداری در تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد.

وی خدمت رسانی بی منت به بیمه شدگان را از اهداف ذاتی سازمان تامین اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، کلیه هزینه‌های درمان را قبلا از بیمه شدگان دریافت کرده و ما در موقع ارائه خدمت درمانی به آنان هیچ منتی بر بیمه شدگان نداریم و خدمت رسانی درست و بموقع به بیمه شدگان را وطیفه خود می‌دانیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه در قم از کشورهای مختلف خارجی میهمانان ارزنده‌ای داریم که برای کسب علم و معرفت به اینجا مشرف شده‌اند، گفت: به منظور ارائه خدمات آسانتر به بیماران خارجی تدابیری اتخاذ شده است تا بخشی از پرسنل بیمارستان با حضور در دوره‌های تخصصی، زبانهای خارجی فرا بگیرند تا بتوانند ارتباط آسانتر و بهتری با بیمار برقرار نمایند.

وی بر لزوم تعامل بیشتر بین نهادهای حوزوی و تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: در همین راستا جلسات مستمر و موثری با جامعه المصطفی العالمیه و مرکز خدمات حوزه علمیه داریم و خواهیم کوشید تا بتوانیم خدمت رسانی مطلوبتری به طلاب و روحانیون گرانقدر داشته باشیم.

در ادامه جلسه کارشناسان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور و تامین اجتماعی قم به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود در راستای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان پرداختند.

سپس رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور و کارشناسان مرکز به همراه مدیرکل و مدیردرمان تامین اجتماعی استان قم با حضور در بخش‌های مختلف از روند خدمت رسانی به بیمه شدگان در بیمارستان امام رضا(ع) بازدید کردند.

در این بازدید که حدود یک ساعت به طول انجامید حجت الاسلام سید حسن ربانی از نزدیک در جریان چگونگی خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان قرار گرفت و ضمن ابراز رضایت از نحوه ارائه خدمات به بیماران برای کارکنان تامین اجتماعی آرزوی موفقیت کرد.