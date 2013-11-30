معیار نمایندگان مردم برای حمایت از استاندار جدید حرکت در مسیر ولایت است/ تأکید بر استفاده از مدیران بومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محبی در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه و با حضور قائم مقام وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و سایر مسئولین لشکری و کشوری استان برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا باید از حجت الله دمیاد تشکر کنم که خدمات بزرگی را به استان کرمانشاه ارائه دادند و تعامل سازنده و دوره مدیریت اخلاق مدارانه ای را ثبت کردند.

محبی گفت: مردم استان کرمانشاه همواره و در همه صحنه ها حاضر بوده و طول دوره های مختلف برگ های زرینی بر تاریخ انقلاب اضافه کرده اند و با تقدیم 10 هزار شهید و هزاران جانباز و ایثار گر ثبات قدم را به رخ جهانیان کشیده اند.

نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی ادامه داد: اوج حماسه و نمود حق طلبی این مردم در بیستم مهر ماه در استقبال از مقام معظم رهبری رقم خورد و پرافتخار ترین روز کرمانشاه را رقم شد.

وی افزود: همین مردم با حضور حماسی خود در انتخابات 24 خرداد ماه و رای به آقای روحانی با شعار تدبیر و امید و اعتدال پیامدهای سیاسی خوبی را برای کشور رقم زدند که یکی از آنها پایان دادن به عمر آشوب طلبان بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادامه داد: تتوقع ما از وزیر کشور این بود که امروز خودشان در مراسم حضور داشته و در اینجا پاسخ گوی سوالات نمایندگان استان باشند اما به هر حال ما مجبوریم جای دیگری این سوالات را مطرح کنیم.

محبی با اشاره به تعامل گسترده مجلس با دولت اظهار داشت: نمونه ای از این همکاری ها تا کنون رای بالا به وزرای پیشنهادی دولت بود و این مطلب به علاوه شعارهایی که دولت در راستای تعامل داد توقعاتی را به وجود آورد که منتظر تحقق آنها بودیم.

وی افزود با اینکه ما بر اساس معیارهای وزارت کشور گزینه هایی را که به تأیید خود دولت رسیده بود پیشنهاد کردیم اما روند انتخاب استاندار بسیار طولانی شد و وقت بسیاری از استان کرمانشاه، استاندار فعلی و قبلی گرفته شد.

وی با تأکید بر مشی ولایت مداری در مدیریت کشور اظهار داشت: به نمایندگی از نمایندگان استان اعلام می کنم که هم وزرا و هم استاندار جدید تا زمانی که در خط ولایت و رهبری قدم بردارند از آنها حمایت خواهیم کرد و توقع داریم وزارت کشور از مدیر منتخب خود حمایت کامل را داشته باشد.

محبی حرکت در راستای توسعه استان را از خواسته های مجمع نمایندگان کرمانشاه از استاندار جدید اعلام کرد و گفت: تا زمانی که هدف توسعه و پیشرفت کرمانشاه باشد از استاندار قاطعانه حمایت می کنیم.

محبی در پایان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق از تهدیدها، فرصت ها و ظرفیت های استان تصریح کرد: یکی از انتظارات ما از استاندار جدید استفاده از نیروهای بومی است.