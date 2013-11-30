تظاهرات ضد آمریکایی در پیشاور پاکستان در اعتراض به حملات پهپادها

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که هواداران حزب جماعت اسلامی تظاهرات ضد آمریکایی را در شهر پیشاور در اعتراض به حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در شمال غرب این کشور برگزار کرده و خواستار پایان یافتن چنین حملاتی در مناطق قبیله نشین شدند.

معترضان این حملات را ناقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان خوانده و تاکید کردند که حملات پهپادها بر پیشبرد تلاش های دولت برای ازسرگیری گفتگوهای صلح با شبه نظامیان با هدف ارتقای صلح و ثبات در پاکستان تاثیر می گذارد.

رسانه ها همچنین از مسدود شدن مسیر تدارکاتی ناتو به مدت نامشخص در بخش های مختلف ایالت خیبرپختونخواه به دستور عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خبر دادند که حکومت این ایالت را برعهده دارد.

عمران خان پیش شرط گشایش مسیر تدارکاتی ناتو را توقف حمله پهپادهای آمریکایی به مناطق قبیله نشین به خصوص ایالت خیبرپختونخواه اعلام کرده و خواستار همراهی دولت با حزب تحریک انصاف پاکستان در بستن مسیر تدارکاتی ناتو و توقف حملات پهپادها شده است.