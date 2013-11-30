پتروشیمی دهلران ظرفیت مناسبی برای اشتغال زایی در استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروارید ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سایت پتروشیمی دهلران گفت: شهرستان دهلران از لحاظ ظرفیت نفت گاز در غرب کشور پتانسیل بالقوه ای دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی عنوان کرد: پتروشیمی دهلران ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی استان ایلام است که سهم بخش خصوصی در اجرای این پروژه 90 درصد و سهم دولت 10درصد است.

استاندار ایلام اظهار داشت: برای حل مشکلات این پروژه به زودی در مرکز پیگیری تا عملیات اجرایی آن تسریع شود.

وی عنوان کرد : باید در استان ایلام طوری برنامه ریزی شود تا زمینه جذب سرمایه گذار در پروژه های کلان استان فراهم شود و استفاده از بخش خصوصی باعث شکوفایی استعدادهای بلقوه استان در همه زمینه ها خواهد شد.

مروارید افزود: پتروشيمي دهلران در زميني به مساحت 200 هكتار و با ساخت سه واحد بزرگ استحصال الفين، پلي اتيلن سنگين و سبك و واحدآفسايت و سرويس‌هاي جانبي پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: مجتمع پتروشيمي دهلران از بزرگترين مجتمع‌هاي استاني توليد اتيلن و پلي‌اتيلن است.