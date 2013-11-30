به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی صبح شنبه در جلسه معارفه مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی؛ با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگترین سازمان ها در جهان است، بیان کرد: این سازمان با ارائه 18 نوع خدمت بیشترین خدمت رسانی را در بین دیگر سازمان‌ها دارد.

وی به تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان اشاره کرد و افزود: دو میلیون و 200 هزار نفر از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به آمار مستری بگیران خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی 10 هزار و 500 نفر مستمری بگیر دارد.

امینی با اشاره به اهمیت بخش درمان در این سازمان و پوشش 50 درصدی افراد در این بخش عنوان کرد: این بخش از آنجایی که با جان و سلامتی مردم در ارتباط است باید به آن بیشتر توجه شود.

وی تلاش سازمان تامین اجتماعی را جهت حفظ کرامت انسان‌ها دانست و اضافه کرد: تامین اجتماعی براساس آموزه‌های دینی وارد میدان عمل می‌شود و خدمت رسانی به مردم با حفظ شرافت انسانی را در اولویت قرار می‌دهد.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه ائمه الگوی عملی بشریت هستند؛ یادورآورشد: باید در خدمت‌رسانی تحول ایجاد کنیم و فراهم کردن امید وظیفه تک‌تک مسئولان است.

وی سازمان تامین اجتماعی را تامین‌کننده امنیت روحی و روانی جامعه معرفی کرد و گفت: بزرگترین جهادی که این سازمان می‌تواند در جهت رضای خداوند انجام دهد، نقش آفرینی در فراهم کردن آرامش در افراد جامعه است.

امینی با بیان اینکه مهمترین دغدغه این سازمان هدفمندسازی و ساماندهی بیمه های تامین اجتماعی است؛ افزود: این سازمان تمام تلاش خودر ار برای بهبود بیمه های تامین اجتماعی به کار می‌گیرد و در این راستا نیز به کمک دیگر مسئولان نیاز داریم.

وی ارائه خدمات الکترونیک به مردم را از اولویت های سازمان تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: ارائه خدمات اینترنتی باعث کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود که لازمه آن خروج از سمت تفکر سنتی به نوین است.

امینی با بیان اینکه خراسان جنوبی پتانسیل‌های زیادی برای پایلوت شدن در کشور دارد، گفت: علی رغم نامهربانی هایی که با با این سازمان می‌شود ولی در ارائه خدمت به مردم به دنبال کسب رضای الهی هستیم.