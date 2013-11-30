به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی، لطفعلی پورکاظمی در این زمینه اظهارداشت: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون پزشکی ورزشی در چند سال اخیر مبارزه بسیار گستردهای در حوزه مبارزه با دوپینگ داشته که در این بخش در کنار برگزاری برنامههای چشمگیر آموزشی در سراسر کشور، در بحث نمونه گیری نیز ورزشکاران رشتههای مختلف را در جریان تمرینات، مسابقات ملی، لیگهای مختلف و رقابتهای بینالمللی که در ایران برگزار شد، انجام داده و خوشبختانه آمار تستهای دوپینگ روند نزولی داشته است.
وی با اشاره به حضور کاروان پاک ورزش ایران در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو و المپیک و پارالمپیک 2012 لندن خاطر نشان کرد: در کنار این دو رویداد که پاک بودن ورزش کشورمان به واقع بیانگر به ثمر نشستن فعالیتهای آموزشی و همچنین مبارزهای نادو در حوزه مبارزه با دوپینگ با همراهی فدراسیونهای ورزشی مختلف بود، در ماههای گذشته ورزش ایران به یک موفقیت ارزشمند دیگر در این حوزه یعنی کسب کرسی نایب رئیسی یونسکو در حوزه مبارزه با دوپینگ شد که این کرسی ارزشمند نیز در نوع خود بیانگر موفقیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کشورمان در حوزه مبارزه با دوپینگ و متولی این بحث یعنی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون پزشکی ورزشی است که این موفقیت به جایی رسیده که در زیرمجموعههای سازمان ملل صاحب کرسی مهم شدهایم.
دکتر پورکاظمی با تاکید بر عزم جدی نادو برای مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: در این باره برای اولینبار افسران نادو نمونههای خونی از ورزشکاران گرفتند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: طی روزهای گذشته و در جریان هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به صورت قرعه کشی از چهار ورزشکار در جریان دیدار تیمهای نیروی زمینی و افرا خلیج فارس و مهرام با دانشگاه آزاد گرفته شد و پاسخ این نمونهها متعاقبا اعلام خواهد شد.
