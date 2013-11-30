تنها به خاطر رفاه حال شهروندان همكاري با بيمه ها را ادامه مي دهيم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دالبند ظهر شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه كه در محل دانشكده دندانپزشكي همدان برگزار شد با بيان اينكه دانشكده دندانپزشكي همدان با همه بيمه ها قرار داد دارد، افزود: بيمه ها خدمات محدودي ارائه مي دهند و در پرداخت ها تاخير دارند و كسورات ناحق و نا بجا انجام مي دهند.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه هيچ هيئت علمي، هيچ مسئول و هيچ كارمندي از درآمد دانشكده دندانپزشكي همدان يك ريال نفع نمي برد، بيان كرد: همه هزينه هاي اينجا صرف خريد مواد مورد نياز دندانپزشكي مي شود.

دالبند با بيان اينكه دانشكده دندانپزشكي ديد انتفاعي ندارد، ابراز داشت: با توجه به تحريم ها و شرايط اقتصادي كشور بايد اين دانشكده را بچرخانيم و اين دانشكده يك محل خود گردان است.

مواد مصرفي دانشكده دندانپزشكي از درآمد ها تهيه مي شود

وي با بيان اينكه برخي تصور مي كنند كه خدمات در دانشكده دندانپزشكي رايگان است، ادامه داد: مواد مصرفي از درآمدها خريداري مي شود اما در اين دانشكده سعي شده كه كمترين هزينه از بيمار دريافت شود.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه زماني كه به عنوان قائم مقام دانشكده دندانپزشكي همدان انتخاب شدم اين دانشكده وضعيت مطلوبي نداشت، اظهار داشت: دانشكده دندانپزشكي در 12 سال اخير رشد و جهش قابل توجهي داشته و جزو دانشكده هاي دندانپزشكي تيپ دو بود اما در اسفند ماه سال 91 به دانشكده هاي دندانپزشكي تيپ يك ارتقا يافت.

وي با بيان اينكه دانشكده دندانپزشكي همدان از جايگاه خوبي برخوردار و دستاوردهاي ويژه اي داشته است، عنوان كرد: نفر نخست امتحان جامع علوم پايه كشوري از همدان بود و امسال در دوره هاي تخصصي نفرات برتر در رشته هاي مختلف از همدان بوده است.

هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي همدان 70 نفر عضو دارد

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه روزي كه وارد دانشكده دندانپزشكي همدان شدم اين دانشكده يك نفر هيئت علمي داشت، افزود: این دانشکده امروز 70 نفر عضو هيئت علمي دارد كه 36 نفر آنها رسمي قطعي هستند.

دالبند با بيان اينكه 12 نفر دانشيار در اين دانشكده فعاليت مي كنند، عنوان كرد: اين دانشكده در 10 دوره تخصصي دستيار دارد و نتايج خوبي نيز داشته است.

وي با اشاره به اينكه امسال نفر نخست رشته پروتز و نفر سوم جراحي از دانشكده دندانپزشكي همدان بوده است، بيان كرد: سال گذشته 93 درصد شركت كنندگان در آزمون برد قبول شده اند.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه در گذشته وضعيت دانشكده دندانپزشكي از نظر فضا و امكانات مطلوب نبود، ادامه داد: دانشكده سابق دندانپزشكي، دانشكده اي بود كه براي بهداشت كاران دهان و دندان ساخته شده بود و پاسخگوي نيازها نبود و بايد ساختمان كنوني دانشكده كه نيمه كاره بود كامل مي شد که اين كار سختي هاي زيادي داشت.

محسن دالبند با بيان اينكه در سه رشته زيبايي، پروتز و ايمپلنت دوره فلوشيپ در اين دانشكده برگزار مي شود، افزود: افرادي كه در دوره هاي فلوشيپ دوره مي بينند از استادان دانشگاه هستند كه قصد دارند فوق تخصص خود را بگيرند.

وي با بيان اينكه دانشكده دندانپزشكي همدان در غرب كشور يك دانشكده رفرانس است، ابراز داشت: دانشكده هاي تازه تاسيس از دانشكده همدان كمك مي گيرند و اين دانشكده از امكانات و تجهيزات خوبي برخوردار است.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه در امور پژوهشی دانشكده دندانپزشكي همدان گام هاي بزرگي برداشته است، اظهار داشت: مجله دانشكده دندانپزشكي جزو مجلات برتر شناخته مي شود.

دانشکده دندانپزشکی همدان به بیماران عراقی خدمات می دهد

محسن دالبند با بيان اينكه از نظر خدمات درماني، خدمات مناسبي در اين دانشكده به شهروندان ارائه مي شود، اظهار داشت: از كشورهاي همسايه از قبيل كشور عراق و استان هاي غرب كشور براي درمان به دانشكده دندانپزشكي همدان مراجعه مي كنند و خدمات مي گيرند.

وي با بيان اينكه كلينك هاي ويژه دندانپزشكي در سطح اساتيد و هيئت علمي و سطح دستياران خدمات ارائه مي دهند، بيان كرد: كلينيك سطح اساتيد و هيئت علمي در ميدان فلسطين همدان واقع است و كلينيك سطح دستياران در دوم آذرماه افتتاح شد و در محل سابق بيمارستان مباشر همدان واقع شده و از امكانات و تجهيزات خوبي برخوردار است.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه روزانه 150 تا 200 بيمار از دانشكده دندانپزشكي همدان خدمات دريافت مي كنند، عنوان كرد: دانشكده دندانپزشكي خدماتي از قبيل عصب كشي، تشخيص، جراحي، اورتودنسي، پاتولوژي و راديو گرافي را در دو سطح اساتيد و دستياران و زير نظر اساتيد ارائه مي دهد.

محسن دالبند با بيان اينكه همه خدمات زير نظر اساتيد انجام مي شود، بيان كرد: در اين دانشكده نهايت كنترل درخصوص بيماري هاي قابل سرايت انجام مي شود و نسبت به اين مسئله بسيار حساس هستيم و كميته كنترل عفونت در اين دانشكده ایجاد شده و با كوچكترين بي توجهي برخورد مي شود.

هزينه هاي درمان بيشتر شامل خريد مواد و لوازم مورد نياز مي شود

وي با بيان اينكه با توجه به شرايط اقتصادي و رفاه حال شهروندان سعي شده هزينه هاي درماني بالا نباشد و قابل قبول باشد، ادامه داد: هزينه هاي درمان بيشتر شامل خريد مواد و لوازم مورد نياز مي شود.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان با بيان اينكه امسال با وجود گران شدن برخي از لوازم كه 300 تا 400 درصد افزايش داشته است، ادامه داد: طبق قانون و چيزي كه دولت اعلام كرده 15 درصد هزينه ها را افزايش يافته است.

دالبند با بيان اينكه ظرفيت اسمي دانشكده دندانپزشكي همدان ساليانه 20 نفر است، افزود: هم اكنون 297 دانشجو در اين دانشكده مشغول تحصيل هستند كه 100 نفر رزيدنت و 11 نفر فلوشيپ هستند.

نخستين دوره دانشكده بين الملل از بهمن ماه در دانشكده دندانپزشكي همدان آغاز به كار مي كند

وي با بيان اينكه دانشكده دندانپزشكي مسئول آموزش دانشجو هاي دندانپزشكي است، ادامه داد: نخستين دوره آموزشي دانشكده دندانپزشكي بين الملل از بهمن ماه امسال آغاز به كار مي كند و 20 دانشجو نيز پذيرش مي كند.

رئيس دانشكده دندانپزشكي همدان در ادامه در خصوص برنامه هاي دانشكده دندانپزشكي، گفت: يكي از برنامه هايي كه تاكيد زيادي بر انجام آن داريم بحث الكترونيكي كردن پروند هاي بيماران است كه مزايايي از جمله حفظ اسرار بيمار، حفظ گنجينه اطلاعاتي بيمار، دسترسي آسان، حذف كاغذ، كاهش هزينه ها، گم نشدن پرونده بيمار و ارسال پرونده به نقاط مختلف جهان و نوبت دهي دارد.

محسن دالبند با بيان اينكه براي انجام اين كار نياز به يكسري زير ساخت ها است، بيان كرد: يكي از زير ساخت ها اين است كه مردم نيز آماده باشند و بدانند كه از طريق اينترنت هم مي توان نوبت گرفت.