تحصیل 8000 دانشجو در دانشگاه قم/ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر عسکر دیرباز قبل از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه قم برگزار شد، بیان کرد: دانشگاه قم در ابتدا به صورت مدرسه عالی تربیتی و قضایی در دهه 60 در جهت پاسخگویی به نیازهای انقلاب تاسیس شد.

وی ادامه داد: این موسسه در ابتدا 2 نیاز عمده را دنبال می‌کرد که شامل تربیت نیروهای دینی و تربیت قضات متعهد می‌شد.

سرپرست دانشگاه قم گفت: موسسه عالی تربیتی و قضایی قضات در سال 78 به عنوان دانشگاه جامع استان ارتقا یافت تا مانند همه استان‌های کشور به پاسخگویی به نیازهای فرهنگی استان بپردازد.

وی بیان کرد: این دانشگاه در حال حاضر دارای 6 دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی، حقوق، علوم پایه، فنی و مهندسی و مدیریت و اقتصاد با 100 رشته تحصیلی است.

حجت الاسلام دیرباز گفت: دانشگاه قم به صورت مجازی نیز در زمینه حقوق با گرایش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی و بین الملل فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: در دانشگاه قم حدود هشت هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند و 250 استاد به صورت هیئت علمی و 350 استاد مدعو هستند.

بخش خواهران دانشگاه قم به صورت پردیس مستقل اداره می‌شود

نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرنگان رهبری گفت: بخش خواهران دانشگاه قم به صورت پردیس مستقل اداره می‌شود و عمده اقدامات پژوهشی این دانشگاه به صورت مستقل و با تعامل با واحد برادران انجام می‌شود.

وی بیان کرد: با وجود اینکه دانشگاه قم نیز مانند سایر دانشگاه‌ها کاستی‌هایی دارد اما در مسیر رفع کاستی‌های این دانشگاه قرار گرفته‌ایم.

حجت الاسلام دیرباز گفت: باید تلاش شود تا دانشگاه قم از لحاظ علمی، پژوهشی و عمرانی با کمک مسئولان استانی و کشوری روز به روز ارتقای بیشتری یابد.

وی بیان کرد: در استان قم علاوه بر دانشگاه قم دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد نیز قرار دارند که با یکدیگر تعامل خوبی را برقرار کرده‌اند.

سرپرست دانشگاه قم گفت: در هفته جاری و در آستانه سالگرد تدفین شهدای گمنام در دانشگاه قم مراسم باشکوهی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بنیان دانشگاه قم بر این بوده است که در زمینه علوم اسلامی پیشگام باشد، بنابرین بر این اساس در زمینه حقوق اسلامی و فلسفه اسلامی، علوم قرآنی و فقه و مبانی حقوق کتاب‌های متعدد پژوهشی تالیف شده است که برخی مورد استفاده دیگر دانشگاه‌ها نیز قرار گرفته است.

حجت الاسلام دیرباز گفت: در رشته روانشناسی مجوز برای گرفتن دانشجو در این رشته اخذ شده است.