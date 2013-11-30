به گزارش خبرنگار مهر، ترمه اصيل كه در يزد در كارگاههاي توليدي توسط هنرمندان اين استان توليد ميشود، طرحهايي بسيار زيبا و متنوع دارد و زيبايي و اصالت آن با يك نگاه مشخص است.
گرچه ترمه هنوز هم مشتريان خود را دارد و به لحاظ زيبايي و كيفيت، توانسته بازار خود را به خوبي حفظ كند، اما توليدات چشم باداميها از يك سو و پاكستانيها از سوي ديگر، مي تواند زنگ خطري جدي براي اين هنر اصيل يزدي باشد.
اين روزها در بازار سنتي يزد، همانجا كه اغلب توليدكنندگان معروف ترمه استان، غرفهاي دارند و توليدات خود را در معرض نمايش و فروش گذاشتهاند، دست فروشان پاكستاني محصولاتي را عرصه ميكنند كه به ظاهر شبيه ترمه است اما در واقع پارچهاي معمولي است كه نقشي از ترمه دارد.
ترمههاي قلابي پاكستاني و چيني روي دست ترمه اصيل يزدي بلند شدهاند
گلدوزي و مليله دوزي پاكستان هم كه معروف است، چاشني اين پارچههاي بيكيفيت شده و زرق و برقي نيم بند به اين پارچههاي كپي شده داده است و توانسته بازار خوبي را نيز به دست آورد.
از سوي ديگر، در بسياري از مغازهها، پارچههايي با رنگهاي متنوع عرصه ميشود كه در طرح همانند ترمه يزدي هستند اما در واقع پارچههاي كتاني ضخيمي هستند كه طرحهاي بته چقه بر آنها نقش بسته است و اينها نيز در مقايسه با قيمت ترمه، قيمتي بسيار مناسب تر دارند.
از آنجا كه اين روزها دوستداران نقشهاي سنتي نظير بته چقه، بسيارند و البته بسياري از آنها نيز توانايي خريد ترمه يزدي را ندارند، به اين پارچههاي چيني و پاكستاني رغبت نشان ميدهند و در مدت زمان كوتاهي توانسته اند بازاري خوب از ترمه قلابي دست و پا كنند.
ترمه يزدي كه بخشي از بافت آن زري بافي و بخشي ديگر، با استفاده از ابريشم بافته شده است، كيفيتي غيرقابل مقايسه با ترمههاي قلابي دارند و برخي از آنها گرچه خود از طرح و رنگي زيبا برخوردارند اما توسط هنرمندان يزدي سرمه دوزي شده اند و كارهاي زيبايي از ذوق و هنر مردمان اين ديار به نمايش گذاشته اند.
صنايع دستي يزد با رقباي سرسخت چيني و هندي دست و پنجه نرم ميكنند
البته اين تصاحب بازار تنها منحصر به ترمه نيست و بسياري از صنايع دستي يزد اين روزها با رقباي سرسخت چيني، پاكستاني و هندي دست و پنجه نرم مي كنند.
به جز ترمه، صنايع چوبي، حكاكي روي مس، جواهرسازي، معرق و منبت، دارايي و حتي سفال و سراميك نيز از حضور رقباي خارجي رنج ميبرند.
يكي از توليدكنندگان ترمه در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: در مورد بسياري از كالاهاي كه مغلوب رقباي چيني خود شده اند، تقصير را به گردن توليدكننده داخلي انداخته اند و از گراني و بي كيفيتي توليدات آنها سخن به ميان آمده است اما در مورد ترمه هيچ يك از اين موارد پذيرفتني نيست.
محمدرضا حسيني عنوان كرد: ترمه يزد اكنون به مدد خلاقيت هنرمندان اين ديار هم به لحاظ تنوع رنگ و طرح و هم به لحاظ كيفيت در اوج قرار دارد و به جز خود پارچه ترمه، توليداتي از جمله روميزي، تابلو، كيف، كفش، روتختي، سجاده و جانماز و ... از اين پارچه سنتي توليد و عرضه شده است.
توليدات خارجي هيچ مزيتي نسبت به ترمه يزدي ندارند
وي افزود: در اين زمينه، توليدات چيني، هندي و پاكستاني، هيچ مزيتي نسبت به ترمه يزدي ندارند و مردم فريب قيمت ارزان آن را مي خورند كه اغلب با يك بار شست و شو، همين رنگ و روي نسبي آنها نيز از بين مي رود.
حسيني خاطرنشان كرد: كسي كه ترمه را بشناسد و به دنبال پارچه فاخر و اصيل ايراني باشد، هيچ چيز ديگري را جايگزين آن نميكند اما اگر هدف خريدار، ترمه نباشد، مي تواند هرچيز ديگري را جايگزين آن كند.
وضعيت توليد ترمه در اوج/ هيچ ضعفي در توليد ترمه يزد نميبينيم
وي با تاكيد بر اينكه طي سالهاي گذشته، توليدات ترمه در اوج خود قرار گرفته اند، افزود: ما هيچ ضعفي در توليد ترمه يزد نمي بينيم و به نظر مي رسد در مورد اين صنعت و هنر دستي يزد، مسئولان امر بايد نظارت خود را افزايش دهند و اجازه ندهند هر كالاي مشابهي وارد بازار شود.
حسيني بيان كرد: مسئولان بايد بر روي صنايع دستي استان عرق داشته باشند و اجازه ندهند با واردات كالاهاي بيكيفيت، براي صنايع دستي استان رقيب تراشيده شود.
وي تصريح كرد: بحث صنايع دستي جداي از ساير كالاهاست و قاچاق و ورود كالاهاي مشابه صنايع دستي بومي يزد، ضربه اي مهلك به هنرمندان يزدي و بازار صنايع دستي است.
حسيني عنوان كرد: اگر در زمينه ظرف و ظروف، لوازم آرايشي، پارچه و ... مردم اجناس خارجي را به ايراني ترجيح مي دهند، ممكن است تا حدي حق داشته باشند زيرا كالاهاي ايراني در بسياري از موارد از كيفيت خوبي برخوردارند نبوده اند و امتحان خود را به خوبي پس نداده اند اما اين موضوع به هيچ وجه در مورد صنايع دستي به ويژه ترمه صادق نيست و نبايد اجازه داد به اين بهانه، كالاهاي مشابه خارجي وارد بازار شوند.
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