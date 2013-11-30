به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز صبح شنبه در بازدید از دادگستری استان در جریان روند اقدامات این نهاد قضایی قرار گرفت.

سید طاهر طاهری، همراه با مدیرکل دادگستری استان، دادستان شهرستان کرج و جمعی از مسئولان دستگاه قضا در این بازدید از نزدیک با روند پیگیری پرونده های قضایی و نحوه نظارت بر امور دو زندان مستقر در این استان پیگیر امور شد.

سید طاهر طاهری در این بازدید به این نکته اشاره کرد و افزود: که روند بررسی پرونده ها و داد نامه ها و غیره ... باید به گونه ای باشند که خیلی به طول نینجامد و مردم در مراجعات پی در پی خسته نشوند.

در حاشیه این بازدید مدیر کل دادگستری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به روند پیگیری پرونده های جرایم بزرگ و رسیدگی به تعداد 99 پرونده از 100 پرونده ارجاعی در این مرکز، گامی به جلو بوده است.

محمد صادق مهدوی راد در ادامه تاکید کرد: در حل حاضر ثبت همه پرونده ها و دادانامه ها در سامانه cms انجام می شود که این اقدام موجب کاهش مراجعه کنندگان به دادگستری شده است.

مهدوی راد اظهار داشت: از آنجایی که رویکرد دستگاه قضا به صفر رسیدن آمار مراجعات است صدور احکام به صورت سیستمی به مراجعان اطلاع رسانی می شود تا ضمن پیشبرد امور در کمترین زمان ممکن از مراجع افراد به دادگستری و مراجع قضایی کم شود.

مدیر کل دادگستری استان البرز یادآور شد: با توجه به روند کاهش آسیب ها و بزهکاری ها در سطح استان البرز، نظارت مسئولان استانی و همزمان با آن تیم دستگاه قضا موثر بوده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب اظهار داشت: نحوه بررسی جرایم بر مبنای 4 جرم سرقت، مواد مخدر، ضرب و شتم و آسیب بدنی صورت می گیرد و همچنین 33 جرم در دادسرا بر مبنای 4 جرم مذکور ثبت پرونده شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدوی راد در ادامه تاکید کرد: ضرورت نظارت دستگاه های متولی امر به منظور جلوگیری از آگاه سازی مردم نسبت به کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها، جرایم زمین های دولتی، افزایش زیر ساخت ها و فضاهای امنیتی و نگاهی ویژه به زندانیان این استان از مواردی است که مسئولین مربوطه باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: دستگاه قضا با ماهیت پشتیبانی امنیت جامعه، هرچه بهتر تلاش خواهد کرد تا دولتمران با خیالی آسوده به فعالیت های خود در راستای داشتن کشوری آباد بپردازند.