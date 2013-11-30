305 پرونده قاچاق کالا در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کبیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح فعالیتهای انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا گفت: با تلاش ماموران و بازرسی های مستمر نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام مناسب صورت گرفته است.

کبیری بیان کرد: با تشکیل 305 فقره پرونده تخلف در قاچاق کالا به ارزش دو میلیارد و 521 میلیون ریال با متخلفان برخورد قانونی شده است.

وی افزود: عمده تخلفات صورت گرفته در استان شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است.



131 هزارو 832 مورد بازرسی از واحدهای صنفی قزوین



کبیری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 131 هزار و 832 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است.



معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: از این تعداد بازرسی 9 هزار و 756 واحد صنفی و خدماتی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند که ارزش ریالی این تخلفات 10 میلیارد و 983 میلیون ریال بوده است.



وی در ادامه از پلمپ 57 واحد صنفی در طی این هشت ماه هم خبر داد.



کبیری، برگزاری سه طرح بزرگ نظارتی ویژه نوروز، ماه ضیافت و طرح بازگشایی مدارس با هدف تنظیم بازار را از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاری دانست که توسط واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اجرا شده است.



این مسئول اظهارداشت: با برپایی این نمایشگاه ها و مشارکت واحدهای تولیدی کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مصوب تامین و به عموم عرضه شده است.



کشف سه هزارو 238 قلم لوازم آرایشی، بهداشتی



وی با اشاره به مبارزه جدی با قاچاق کالا یادآورشد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان طی هشت ماه گذشته سه هزار و 238 قلم انواع کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق از بازار این استان جمع‌آوری شد.



معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از تشکیل 45 پرونده در خصوص محصولات آرایشی و بهدشاتی قاچاق هم خبر داد و گفت: متاسفانه قزوین از استانهای پرمصرف لوازم آرایشی محسوب می شود که قاچاق کالا نیز در آن بالاست.



پنج هزارو 314 شکایت مردمی در قزوین



کبیری اظهارداشت: همچنین در مدت یاد شده پنج هزار و 314 مورد شکایت مردمی به سامانه 124 گزارش شده که از این تعداد سه هزار و 598 فقره به عنوان واحدهای صنفی متخلف شناسایی شدند و با تشکیل پرونده جداگانه برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



کبیری تصریح کرد: مواردی که مربوط به تخلفات صنفی مانند کم فروشی، گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است به واحد بازرسی ارجاع داده می شود و با حضور تیم‌های بازرسی در مدت یک هفته پیگیری می شود.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت هر گونه مشاهده تخلف در واحدهای صنفی با سامانه 124 تماس بگیرند تا در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.









