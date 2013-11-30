واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی بر فعالیت نمایشگاه داران اتومبیل اثر منفی دارد

داوود ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس توافقات انجام گرفته قرار بود که منطقه آزاد انزلی برای واردات خودرو زیر نظر اتحادیه نمایشگاه داران فعالیت کند اما این منطقه بدون همکاری با اتحادیه شروع به واردات خودرو می کند.

وی در خصوص بازرسی های ماموران تامین اجتماعی برای بیمه کردن افراد فعال در نمایشگاه های اتومبیل تصریح کرد: نمایشگاه های اتومبیل تولیدی نیستند بلکه کار خدماتی انجام می دهند واگر بخواهند افراد فعال در نمایشگاه را بیمه کنند به تامین اجتماعی مراجعه خواهند کرد با توجه به اینکه پرداخت بیمه هر فرد 168 هزار تومان بوده بنابراین پرداخت این مبلغ برای نمایشگاه دارانی که امانت فروش هستند، مشکل است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل رشت گفت: عوارض شغلی شهرداری از سال گذشته تاکنون بیش از 100 درصد افزایش داشته است که این افزایش عوارض شغلی با درآمد اصناف همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها نمایشگاه داران اتومبیل را به رسمیت بشناسند، اظهارداشت: هیچ بانک یا ارگان دیگری برای احداث و راه اندازی نمایشگاه اتومبیل و متقاضیان فعالیت در این صنف تسهیلات ارائه نمی دهد و می توان گفت با وجود تورم و ضررو زیان نمایشگاه داران از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند.

ناطق با اشاره به حمایت دولت از نمایشگاه داران اتومبیل عنوان کرد:با توجه به اینکه دولت از همه قشرهای جامعه حمایت می کند امیدواریم از نمایشگاه داران و افرادی که با سرمایه شخصی خود فعالیت می کنند نیز حمایت کند تا مشکلات بیمه نمایشگاه داران اتومبیل رفع شود.

وی اذعان داشت: در ایران سه تا چهار میلیون کاسب سرپایی هستند که از طریق خرید و فروش خودرو روزی خود را تامین می کنند و از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل رشت در ادامه خواستار همکاری بیشتر شهرداری و دارایی با اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل شد زیرا این همکاری و پاسخ سریع استعلام از شهرداری و دارایی موجب می شود اتحادیه اجازه فعالیت به نمایشگاه داران فاقد پروانه را کسب ندهد.