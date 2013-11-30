مجاهدت علمی به عنوان اصلی ترین کارکرد دانشگاه مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي ظهر شنبه در جمع دانشجويان در تالار علامه بهلول گناباد اظهار داشت: پیام انقلای اسلامی یک پیام الهام بخش و مبتنی بر فطرت انسان ها است و جوهره این پیام عدالت و قدرت در دست حق است و امروز شاهد افزایش نفوذ ایران در عرصه بین الملل و منطقه ای هستیم.

وي با بيان اينكه بیداری اسلامی نشات گرفته از پیام الهام بخش انقلاب اسلامی است افزود: در مقابل جریان مقاومت، جریان آنتی مقاومت با تشکیل گروه های القاعده و طالبان توسط مستکبرین قرار دارد که هدفش کشتار بی رحمانه مردم است اما این جریان به دلیل اینکه یک جریان ضد دینی است دوران افولیت خود را سپری می کند.

صفايي بيان داشت: هرنظام سیاسی در حوزه سیاسی به دنبال امنیت، در حوزه اجتماعی به دنبال وحدت و انسجام و در حوزه اقتصادی به دنبال انطباق محیطی است و انطباق محیطی را باید دانشگاه ها برقرار کنند.

وي افزود: امروز اصلی ترین کارکرد دانشگاه مغفول واقع شده است و این چیزها دستورالعملی نیست و نیازبه یک مجاهدت عمومی دارد.

صفايي گفت: امروز دانشجویان هر چه مجاهدت علمی در مقطع دانش جویی انجام دهند برای خود و جامعه و سایر دوستانشان مفید است.

وي تاكيد كرد: در قاموس زندگی جهانی و در روایات و احادیث شانس معنا ندارد و باید مجاهدت، تلاش و سخت کوشی کرد.

فرماندار گناباد با اشاره به اينكه نظام آموزش عالی ما یک نظام وارداتی است افزود: ساختار این نظام برای پیشرفت ملی شکل نگرفته است و در این عرصه نیاز به مجاهدت فراوان است و اين در حالي است كه ساختار نظام آموزشی ما شاخصه آموزشی را مقالات و ژورنال ها معرفی می کنند.