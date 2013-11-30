کشف تهاجمی ترین سویه ایدز در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران سوئدی گزارش کرده اند که یک سویه جدید کشف شده HIV به بروز بسیار سریع تری ایدز، نسبت به دیگر شکل های رایج و کنونی آن منجر می شود.

بیش از 60 سویه اپیدمی مختلف از HIV وجود دارد و مناطق جغرافیایی اغلب تحت سلطه یک یا دو مورد از این سویه ها هستند. پیشتر تایید شده بود که اگر فردی مبتلا به دو سویه مختلف از HIV شود این دو سویه می تواند در هم ادغام شده و یک شکل ترکیبی جدید ایجاد کند.

این سویه جدید که خطرناک ترین سویه جهان قلمداد می شود در گینه بیسائو واقع در غرب آفریقا یافت شده است.

مدت زمانی که بین ابتلا به عفونت تا بروز ایدز طول می کشد کوتاه ترین دوره گزارش شده در بین انواع HIV-1 است که حدود پنج سال اعلام شده است.

"آنجلیکا پالم" مجری این تحقیقات از دانشگاه لوند می گوید : به نظر می رسد ادغام سویه ها موجب بروز شکل قوی تر و تهاجمی تری از سویه هایی اولیه، می شود. این ادغام مورد بررسی که A3/02 خوانده می شود تلفیقی است از دو سویه بسیار رایج 02AG و A3 در گینه بیسائو.

تا کنون این سویه جدید فقط در غرب آفریقا شناسایی شده است اما تحقیقات دیگر نشان داده اند که این شیوع جهانی از ترکیبات مختلف در حال افزایش است.

پالم می گوید: در کشورها و مناطقی که شاهد سطح بالایی از مهاجرت هستند مانند آمریکا و اروپا این گرایش به سوی افزایش ترکیب بین سویه ها و HIV پیچیده تر هستند. این درحالی است که در ابتدای این اپیدمی تعداد اندکی از متغیرهای ادغام نشده ویروس بر سویه های دیگر غلبه داشتند.

وی تاکید کرد: از این رو در حالت کلی باید در مورد ادغام سویه های HIV نگران بود.