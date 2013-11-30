صعود به مسابقات جهانی قدرت ایران در بسکتبال با ویلچر آسیا را نشان داد

جواد شهره غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: به واقع به سبب در نظر گرفتن محرومیت پنج ساله برای ایران بعد از بازهای المپیک 2008 پکن، در حق عزیزان جانباز و معلول فعال در این رشته و در مجموع در حق بسکتبال با ویلچر ایران ظلم شد.

وی ادامه داد: ما کشوری هستیم که در بسکتبال با ویلچر جزو قدرت های اول آسیا و جهان محسوب می شویم چون بازیکنان بسیار خوب و توانمندی داریم و انشاءالله با همت تمام مسئولان مرتبط با بسکتبال با ویلچر، همکاران خوب در تیم های مختلف لیگ کشور و همچنین بازیکنان شایسته و آماده ای که داریم، شاهد قدرت نمایی بسکتبال با ویلچر ایران در جهان هم خواهیم بود.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم که تیمش در سال 1391 نایب قهرمان سوپر لیگ باشگاه های کشور شده و امسال نیز با صدرنشینی در گروه دوم مقدماتی یکی از مدعیان قهرمانی به شمار می رود، عملکرد تیم ملی کشورمان در مسابقات آسیایی را مطلوب ارزیابی کرد.

وی عنوان داشت: به دوستان خوبم در کادر فنی تیم ملی بسکتبال با ویلچر صمیمانه خدا قوت می گویم که تلاش زیادی برای آماده سازی این تیم انجام دادند و در نهایت به آنچه که استحقاق و شایستگی بسکتبال با ویلچر ایران بود یعنی مجوز صعود به رقابت های جهانی دست یافتند.

شهره غلامی تاکید کرد: تمام آنهایی که در بسکتبال با ویلچر فعال هستند به خوبی به این نکته واقف هستند که ایران همواره جزو تیم های اول تا سوم آسیا و بلکه مدعی اصلی قهرمانی قاره کهن است اما کار اصلی و سخت ما این است که در رقابت های جهانی موفق ظاهر شویم.

وی بیان کرد: تیمی که اکنون موفق به کسب مجوز حضور در رقابت های سال 2014 بسکتبال با ویلچر جهان شده است باید بسیار قوی تر از مسابقات آسیایی به مصاف حریفان برود، آنجا سطح رقابت ها بسیار بالاتر است و امیدوارم که در رقابت های جهانی کره جنوبی نیز بدرخشیم.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در ادامه با بیان اینکه تیم ملی کشورمان جزو چهار تیم برتر مسابقات آسیایی قرار گرفته و به عنوان یکی از سه سهمیه آسیا به رقابت های جهانی راه یافته، افزود: رقابت‌های بسکتبال با ویلچر انتخابی قهرمانی جهان در تایلند برگزار شد و تیم ملی کشورمان با کسب چهار پیروزی ارزشمند در مرحله گروهی به نیمه نهایی راه یافت.

وی افزود: ملی‌پوشان کشورمان بعد از اینکه چهار پیروزی متوالی در مرحله گروهی و یک پیروزی در مرحله حذفی به دست آوردند در نیمه نهایی شایستگی این را داشتند که کره جنوبی را هم ببرند اما به هر حال قسمت این بود که اینگونه راهی رقابت های جهانی شویم.

گفتنی است: در پایان این رقابت‌ها، به غیر از کره‌جنوبی که از سهمیه میزبانی استفاده می‌کند، سه تیم دیگر جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب می‌کنند و به همراه 11 تیم منتخب از قاره‌های دیگر در رقابت‌های جهانی که تیر ماه سال 93 در کره جنوبی برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.