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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

حجت الاسلام صادقی نسب:

پولاریسم ديني در نتیجه تهاجم فرهنگی در کشور رواج یافته است

پولاریسم ديني در نتیجه تهاجم فرهنگی در کشور رواج یافته است

گناباد - خبرگزاري مهر: امام جمعه گناباد گفت: پولاریسم ديني در نتیجه تهاجم فرهنگی دشمن در کشور ما رواج یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقي نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بودجه و اعتبار خاصی ندارد تا بتوان تبلیغات گسترده ای در زمینه فرهنگ سازی این واجب دینی انجام داد.

وي بيان داشت: با وجود عدم بودجه کارهای نظیر تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات، دانشگاه ها و مساجد تشکیل شده است و در ادارات بروشورهایی در خصوص اهمیت این فریضه دینی نصب شده است.

صادقي نسب با اشاره به علل کم رنگ شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه اظهار داشت: غرور قشر تحصیل کرده به تحصیلاتشان و تبعیت نپذیری از سخنان فرد امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر است از جمله اين علل است.

وي ادامه داد: افزایش معلومات و تحصیلات اکثراقشار جامعه سبب شده که افراد با وجود درس خواندن و اخذ مدارک عالی از لحاظ اخلاقی و پرورشی پیشرفت نداشته باشند، البته این غرور در تمام قشر فرهیخته و محصل جامعه وجود ندارد.

صادقي نسب با بيان اينكه رسوخ پولاریسم ديني در نتیجه تهاجم فرهنگی دشمن در کشور ما رواج یافته است افزود: پولاریسم دینی به همه افراد جامعه حق می دهد و توجیهاتی برای منکرات بیان می کنند و شخص خطاکار منکراتش برایش عادی جلوه داده می شود.

وي گفت: در گذشته اگر شخصی خطا و منکری انجام می داد این کار او مورد بازخواست قرار داده می شد اما امروز با رسوخ این نظریه غربی وقتی شخصی گناهی را انجام می دهد این گناه و منکر را نتیجه کمبود محبت و عاطفه می دانند.

وی در خصوص معروف ازدواج در ماه های محرم و صفر گفت: موسیقی مبتذل چه در محرم و چه در اعیاد بزرگ اسلامی حرام است اما ازدواج یک امر مقدس است که در محرم و صفر هم اشکال ندارد فقط در روزهای تاسوعا،عاشورا و اربعین حسینی و شهادت امام رضا(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص) احترام بگذارند ولی منع ازدواج ساده را در این دو ماه توصیه نمی کنم.

امام جمعه گناباد در خصوص عدم توجه به تمامی منکرات در سطح جامعه و افزودن به منکر بدحجابی گفت: بارها این موضوع در جلسات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که همه منکرات باید مورد بررسی قرار بگیرند اما ذهن مردم معطوف به مسئله حجاب است

کد مطلب 2185635

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