به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ملی نقشه برداری در جمع خبرنگاران درمورد نوسانات اخیر قیمت ارز گفت: منابع ارزی قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی است و با توجه به توافق مذاکرات ژنو، منابع ارزی زیادی در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت و همین امر نشان دهنده این است که مشکلی در عرضه ارز نداریم.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه افراد دارای ریال و نقدینگی می‌دانند ارز بازار پربازدهی نیست، افزود: به همین دلیل این افراد به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند که رشد شاخص بورس در هفته‌های اخیر موید این نکته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار افزایش قیمت ارز را داشت بلکه باید انتظار تقویت پول ملی را در کنار سایر ارزهای خارجی داشته باشیم. ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی بعد از مذاکرات ژنو تقویت شده است و نباید انتظار افزایش قیمت دلار را داشت.

نوبخت بار دیگر تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای هدف دولت یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 است و در ادامه افزود: در فاز اول برخی از تحریم‌ها کاهش یافته و برخی دیگر باقیمانده است؛ اما در مجموع بعد از مذاکرات و توافقات به وجود آمده گشایشی در جهت بالا رفتن رشد اقتصادی کشور انجام خواهد شد.

وی در مورد تغییر رئیس شورای رقابت گفت: دولت تصمیم خاصی در رابطه با این رخدادها ندارد، اگر تصمیمی بود بنده باخبر می‌شدم.

معاون رئیس جمهوری گفت: دولت بر واگذاری واقعی سهام دولتی به بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی اصرار دارد. اما نباید به این بهانه به سرعت اموال دولت را به حراج بگذاریم، ممکن است مشکل مالی دولت از طریق این واگذاری‌ها حل شود اما مشکل خصوصی سازی کشور حل نخواهد شد. به هر حال دولت قویاً بر ادامه واگذاری‌ها به شکل درست تاکید دارد.