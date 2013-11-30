600 اثر به جشنواره حماسه اشک انار ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیّدمحمّدصادقی سنگدهی پیش از ظهر شنبه در نشست دبیرخانه جشنواره های شعر وخاطره نویسی دفاع مقدس استان مازندران از برگزاری هفتمین جشنواره شعر مقاومت و حماسه اشک انار در 27 آذر1392 خبر داد.

وی افزود: هفتمین جشنواره شعر مقاومت وحماسه که دراستان به اشک انار مشهور شده، مزین به نام شهدای مازندرانی باهمکاری سپاه کربلا و کنگره 10 هزار وچهارصدشهید مازندران برگزارخواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: 600 اثر فقط از200 شاعر مازندرانی به جشنواره رسید. که در روزچهارشنبه 27 آذرماه اختتامیه برگزار می شود به 22 اثر برگزیده جوایز نقدی اهداء وآثار منتخبین که درکتاب چاپ شده به تمامی شرکت کنندگان جشنواره اهداء می شود.

صادقی ادامه داد:درشرایط کنونی که دشمن باتهاجم فرهنگی وجنگ نرم سعی دربه انحراف کشاندن جامعه وبه ویژه نسل جوان ازآرمان هاوارزش های ناب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد وظیفه اهالی فرهنگ وهنر به ویژه شاعران است که درعرصه فرهنگی میدان مبارزه با دشمن راخالی نکنند، زیرا دفاع مقدس یک جریان فراگیراست که بایدبرای زنده نگاه داشتن آن، همه مردم مخصوصأ هنرمندان متعهد همت والای خود رابه خرج دهند تا درمحضرحق تعالی شرمنده شهداء وامام شهدا نباشیم.

وی بیان داشت: انشاءالله همه ما علاوه برعالم بودن ،عامل به آرمانها وارزش های ناب اسلامی ،انقلابی ودفاع مقدس و پیرو امام راحل و مقام معظم رهبری باشیم.