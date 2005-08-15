به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن حكم رييس جمهور بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مصلحي

نقش روحانيت معظم در پاسداري از حريم فرهنگ، دين و استقلال و آزادي اين سرزمين و دفاع از حيثيت و شرف ملت بزرگ ايران در طول تاريخ و به خصوص در سده هاي اخير بي بديل است.

تكيه بر اين ستون محكم و بهره برداري از اين ذخيره بي پايان و زلال اسلامي در اداره كشور فرصت الهي و ارزشمندي است كه ملت و دولت اسلامي به طور استثنايي از آن برخوردارند.

با توجه به تعهد، تجربيات و آشنايي شما با حوزه هاي علميه و علماي بزرگوار بدين وسيله به سمت "مشاور رييس جمهور در امور علما و روحانيون" منصوب مي شويد. اميدوارم با تدبير و برنامه ريزي، زمينه بهره گيري از اين نعمت را فراهم سازيد.

از خداوند متعال مزيد توفيقات حضرتعالي را مسالت دارم.